Азербайджану и Турции можно иметь”один народ, две страны”, армянам нельзя? – Вадим Гомоз | ВИКИПЕДИЯ

Азербайджану и Турции можно иметь”один народ, две страны”, армянам нельзя? – Вадим Гомоз
Редактор русской версии "Википедии” Вадим Гомоз на своей странице в Facebook назвал безосновательным аргумент азербайджанцев касаемо права карабахцев (арцахцев) на самоопределения.
"Один из популярных у азербайджанской стороны аргументов "у армян Карабаха нет права на самоопределение, потому что у них уже есть страна Армения
” можно было бы обсуждать, если бы не одно "но”. Лично Гейдар Алиев (а кто в Азербайджане готов сказать, что он сомневается в словах Отца Отечества?) заявил, а его преемник, Ильхам Алиев, повторил формулу про Турцию и Азербайджан
: "один народ, две страны”. Довольно странно признавать за своим народом права на две страны, и тут же отказывать соседнему народу в том же праве”, – пишет Гомоз.
Более того, напомним, что азербайджанцы сами не ограничиваются двумя государствами. Они уже имеют "Южный Азербайджан
” (включает территории сегодняшнего Ирана до города Тегеран), "Северный Азербайджан
" (включает территории сегодняшней Грузии включая город Тбилиси, регион Квемо-Картли и Россию включая весь юг и город Дербент) и "Западный Азербайджан
” (включает территории сегодняшней Армении включая город Ереван и Турции включая весь восток Турции и город Карс)
. Правда, пока только вымышленные, но амбиции и территориальные претензии самовлюбленных психов поражают своими масштабами.
P.S. Как говориться маразм азербайджанцев и клана Ильхам Алиева крепчает, и наверное пришло время указать пришлому племени из Индии и гор Алтая их настоящее место.