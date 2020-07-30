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Азербайджану и Турции можно иметь”один народ, две страны”, армянам нельзя? – Вадим Гомоз | ВИКИПЕДИЯ

Карта южного Кавказа включая Республику Арцах
 
Азербайджану и Турции можно иметь”один народ, две страны”, армянам нельзя? – Вадим Гомоз

Редактор русской версии "Википедии” Вадим Гомоз на своей странице в Facebook назвал безосновательным аргумент азербайджанцев касаемо права карабахцев (арцахцев) на самоопределения.

"Один из популярных у азербайджанской стороны аргументов "у армян Карабаха нет права на самоопределение, потому что у них уже есть страна Армения” можно было бы обсуждать, если бы не одно "но”. Лично Гейдар Алиев (а кто в Азербайджане готов сказать, что он сомневается в словах Отца Отечества?) заявил, а его преемник, Ильхам Алиев, повторил формулу про Турцию и Азербайджан: "один народ, две страны”. Довольно странно признавать за своим народом права на две страны, и тут же отказывать соседнему народу в том же праве”, – пишет Гомоз.

Более того, напомним, что азербайджанцы сами не ограничиваются двумя государствами. Они уже имеют "Южный Азербайджан” (включает территории сегодняшнего Ирана до города Тегеран), "Северный Азербайджан" (включает территории сегодняшней Грузии включая город Тбилиси, регион Квемо-Картли и Россию включая весь юг и город Дербент) и "Западный Азербайджан(включает территории сегодняшней Армении включая город Ереван и Турции включая весь восток Турции и город Карс). Правда, пока только вымышленные, но амбиции и территориальные претензии самовлюбленных психов поражают своими масштабами.
 
P.S. Как говориться маразм азербайджанцев и клана Ильхам Алиева крепчает, и наверное пришло время указать пришлому племени из Индии и гор Алтая их настоящее место.
 
https://infoteka24.ru/2020/07/30/67976/


  Источник:FMG NEWS

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