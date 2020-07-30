Азербайджану и Турции можно иметь”один народ, две страны”, армянам нельзя? – Вадим Гомоз | ВИКИПЕДИЯ





Редактор русской версии "Википедии” Вадим Гомоз на своей странице в Facebook назвал безосновательным аргумент азербайджанцев касаемо права карабахцев (арцахцев) на самоопределения.



"Один из популярных у азербайджанской стороны аргументов "у армян Карабаха нет права на самоопределение, потому что у них уже есть страна



Более того, напомним, что азербайджанцы сами не ограничиваются двумя государствами. Они уже имеют "Южный (включает территории сегодняшней Армении включая город Ереван и Турции включая весь восток Турции и город Карс) Азербайджану и Турции можно иметь”один народ, две страны”, армянам нельзя? – Вадим ГомозРедактор русской версии "Википедии” Вадим Гомоз на своей странице в Facebook назвал безосновательным аргумент азербайджанцев касаемо права карабахцев (арцахцев) на самоопределения."Один из популярных у азербайджанской стороны аргументов "у армян Карабаха нет права на самоопределение, потому что у них уже есть страна Армения ” можно было бы обсуждать, если бы не одно "но”. Лично Гейдар Алиев (а кто в Азербайджане готов сказать, что он сомневается в словах Отца Отечества?) заявил, а его преемник, Ильхам Алиев, повторил формулу про Турцию и Азербайджан : "один народ, две страны”. Довольно странно признавать за своим народом права на две страны, и тут же отказывать соседнему народу в том же праве”, – пишет Гомоз.Более того, напомним, что азербайджанцы сами не ограничиваются двумя государствами. Они уже имеют "Южный Азербайджан ” (включает территории сегодняшнего Ирана до города Тегеран), "Северный Азербайджан " (включает территории сегодняшней Грузии включая город Тбилиси, регион Квемо-Картли и Россию включая весь юг и город Дербент) и "Западный Азербайджан . Правда, пока только вымышленные, но амбиции и территориальные претензии самовлюбленных психов поражают своими масштабами.

P.S. Как говориться маразм азербайджанцев и клана Ильхам Алиева крепчает, и наверное пришло время указать пришлому племени из Индии и гор Алтая их настоящее место.

https://infoteka24.ru/2020/07/30/67976/