Въезд турецких военных инспекторов в Армению запретил Ереван

– С 12 июля, Турция в направлении Тавуша выступает с позиций поддержки Азербайджана и беспрецедентных угроз в адрес Армении, что помимо всего проявляется в начатых 29 июля совместных с Азербайджаном широкомасштабных военных учениях у границ Армении, – говорится в сообщении дипведомства.

Ереван распространил ноту в ОБСЕ относительно приостановления инспекционных визитов со стороны Турции на территорию Армении в рамках Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) и Венского документа. Об этом FMG.NEWS 29 июля сообщили в пресс-службе

В связи с этим, учитывая сложившуюся ситуацию, представительство Армении при ОБСЕ распространило ноту, о том, что РА отныне приостанавливает инспекции со стороны Турции на армянскую территорию в рамках ДОВСЕ и Венского документа.

Так как, Армения исходит из национальных интересов и соображений безопасности страны.

Важно отметить, что Ереван подтверждает свою приверженность ДОВСЕ и Венской конвенции, подчеркивая, что запрещены только турецкие миссии или участие турецких военных в инспекционных визитах в качестве приглашенных.

Добавим, что власти Турции поддержали Баку, возложив всю вину на Ереван, на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице. На данный момент близ границ Армении проходят азербайджано-турецкие военные учения. Более того, данные учения проводятся, накануне российских стратегических учения «Кавказ-2020», часть из которых пройдёт в Армении, в сентябре.

Напомним, что с 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались боестолкновения и артиллерийские обстрелы. Есть раненые и погибшие с обеих сторон.