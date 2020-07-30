При поддержке UNICEF в Ашхабаде прошёл семинар по правам ребёнка

В туркменской столице 29 июля в формате видеоконференцсвязи стартовал двухдневный семинар, организованный представительством Детского фонда ООН (UNICEF) в Туркменистане, передаёт ИА «Туркменистан — Золотой век».

Тема текущего вебинара «Оказание содействия в подготовке очередного Национального доклада в Комитет ООН по правам ребёнка».

В семинаре участвуют сотрудники ряда министерств, государственных и общественных организаций, входящих в состав Рабочей группы экспертов Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Напомним, в ноябре 2019 года в Ашхабаде отметили 30-летие со дня принятия Конвенции о правах ребёнка. 20 ноября 1989 года ГА Организации объединённых наций подписала Конвенцию о правах ребёнка. Дата считается днём, посвящённым всем детям мира. Туркменистан присоединился к Конвенции в 1994 году. С тех пор страна достигла важных границ в обеспечении благополучия детей.

Совместно со своими партнёрами UNICEF функционирует в 190 странах мира в целях претворения в жизнь своих обязательств, уделяя при этом важное внимание проблеме охвата наиболее обездоленных и изолированных детей, на благо детей, во всех уголках мира.

Отметим, результатом многолетней работы Туркменистана с международной организацией стал солидный перечень успешно осуществлённых и реализуемых совместных проектов, направленных на решение первоочередных задач госразвития, тесно связанных с ЦУР. Свидетельством тому служит избрание страны членом Исполнительного совета UNICEF на 2018-2020 годы.

Добавим, в 2020 году Туркменистан представит очередной периодический доклад Комитету по правам ребёнка. В докладе будут освещены прогрессы, достигнутые в продвижении повестки дня в области прав ребёнка в контексте достижения ЦУР.