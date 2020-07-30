Учёные Казахстана заявили об успехе испытаний вакцины от коронавируса

Научные специалисты Казахстана в настоящее время, вышли на успешный этап испытаний вакцины против коронавируса. Эту востребованную работу, ведёт Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИПББ). Об этих успехах SNG.Today 30 июля, рассказали в министерстве образования и науки республики.

Учёные института, за очень короткий срок — с третьей декады марта по 15 мая, разработали и получили кандидатную вакцину для доклинических испытаний, кстати, ВОЗ так её и зарегистрировало. В то же время, исследователи приступили к испытанию препарата на лабораторных животных мышах, хомячках, крысах и кроликах.

На сегодняшний день итоги проведённых анализов демонстрируют, что по всему спектру параметров, будущая вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Казахстана. А именно, это правильный баланс в токсичности, пирогенности, аллергенности и иммуногенности.

Специалисты НИИ, также приступили к испытаниям эликсира на приматах, их код антител тоже показал высокую иммуногенность, что означает значительный прорыв вперёд. В научном центре отметили, что доклинические испытания подходят к концу, и после них незамедлительно проведут клинические тесты.