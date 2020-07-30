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Президент Туркменистана совершил велопрогулку и посетил ахалтекинцев

  • 30.07.2020, 15:56,
  • В Мире + Европа
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Президент Туркменистана совершил велопрогулку и посетил ахалтекинцевПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 29 июля рано утром совершил велопрогулку в предгорьях Копетдага. Он также осмотрел часть столицы государства. После этого лидер страны посетил Ахалтекинский конный комплекс, где проведал одного из скакунов. Об этом сообщило информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В рамках активного досуга Бердымухамедов совершил велосипедный кросс, пересекая местность с природными препятствиями. Особое внимание президента привлекли искусственные зелёные насаждения. Затем он направился в городскую зону, где посетил скульптуру ахалтекинского коня Янардага.

Заключительным пунктом велопрогулки стал конный комплекс, где он проведал одного из «райских» скакунов по кличке Гарлавач. Глава государства некоторое время поухаживал за ахалтекинцем, а также стал выгуливать его. Вернув своего спутника обратно в конюшню, Бердымухамедов дал ему воды и лично приготовленную кормовую смесь.

Напомним, что лидер страны находится в отпуске с 7 июля. С тех пор президент совершил горную прогулку с алабаем по кличке Пальван, которому посвятил небольшое стихотворение.

В качестве места для отдыха Бердымухамедов выбрал один из курортных центров Туркменистана.





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