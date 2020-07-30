РФ окажет содействие Таджикистану в развитии ПЦР-лабораторий

Семь ведущих специалистов научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора 22 июля прибыли в Таджикистан. Они намерены до следующей недели оказывать содействие местным учёным в развитии ПЦР-лабораторий. Об этом SNG.Today сообщили 29 июля в пресс-секретариате минздрава республики.

Миссия прибыла по приглашению таджикского кабмина. На данный момент зарубежные специалисты уже посетили ряд профильных ведомств. В рамках визита лабораториям от РФ были на безвозмездной основе переданы тест-системы и реагенты для проведения 20 тыс. исследований на коронавирус.

Основная цель российских экспертов — расширить потенциал диагностики соответствующей инфекции в стране. В ходе этого процесса они следят за соблюдением необходимых требований биобезопасности.

За всё время из Российской Федерации в Таджикистан было передано тест-систем и реагентов для осуществления 50 тыс. соответствующих исследований.

Напомним, что в мае этого года миссия Роспотребнадзора совместно со специалистами ВОЗ прибыли в Душанбе для оценки эпидситуации.

По состоянию на 29 июля, в Таджикистане лабораторным путём было диагностировано 7320 случаев заболеваний, вызванных новым штаммом коронавируса.