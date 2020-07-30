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Составлен список доступных курортов для украинцев

  • 30.07.2020, 19:23,
  • В Мире + Европа Украина
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Составлен список доступных курортов для украинцевВ Украине был опубликован список зарубежных курортов, куда граждане могут поехать отдохнуть во время пандемии. При этом жители страны должны будут соблюдать ряд условий. Об этом на своей странице Facebook 29 июля написал глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

На данный момент украинцы могут посетить Турцию, Египет, Хорватию, Черногорию, Албанию и Болгарию. Министр отметил, что информация будет периодически обновляться.

При возвращении из Черногории гражданам Украины придётся пройти 14-дневную самоизоляцию. В Турцию, Египет и Албанию местным жителям можно будет ездить без каких-либо ограничений.

Для поездки в Хорватию украинцам надо будет сдать тест на коронавирус в течение последних 48 часов перед вылетом. В Болгарию граждане страны смогут попасть с 30 июля также при наличии отрицательного ПЦР-теста, который был сделан в течение последних трёх суток.

По словам Криклия, в аэропортах Борисполя, Львова и Одессы есть лаборатории, где можно пройти соответствующий тест.

Напомним, что 28 июля минздрав Украины обновил список стран «красной» и «зеленой» зон. Соответствующий цвет указывает на активность нового штамма коронавируса. При въезде из стран первой категории необходимо проходить двухнедельную самоизоляцию. Сюда вошли Болгария, Албания, США, Франция, Португалия, РФ, Беларусь, Испания, Великобритания и ряд других государств.





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