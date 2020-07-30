В МИД Узбекистана подвели основные итоги I полугодия

МИД Узбекистана 29 июля подвёл основные итоги в сфере экономической дипломатии за первое полугодие. В нём поучаствовали также члены сената Олий Мажлиса и областных кенгашей народных депутатов страны. Встреча состоялась в формате видеоконференции. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Замминистра иностранных дел Илхом Неъматов проинформировал о работе внешнеполитического ведомства в области привлечения иностранных инвестиций и продвижения экспорта.

– В начале года за каждой областью дополнительно закреплены по 10 дипмиссий, также за каждым районом и городом Узбекистана закреплены сотрудники центрального аппарата МИД, которые совместно с МИВТ содействуют местным органам власти в продвижении вопросов внешнеэкономического сотрудничества, – говорится в сообщении ведомства.

К примеру, за период апрель-июнь заключено 492 экспортных контракта на общую сумму 513 млн. долларов, при непосредственном содействии посольств.

Говоря об инвестициях в Узбекистан, Неъматов рассказал, что диппредставительствами совместно с хокимиятами Ферганской, Наманганской, Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Навоийской областей проработаны 106 проектов на сумму 814 млн.

Кроме того, дипломат затронул тему глобальной эпидемии, в рамках смягчения последствий коронавируса в стране, в частности, он рассказал, что в Узбекистан привлечены гуманитарные грузы и финансово-техническое содействие на общую сумму в 11,6 млн.

К тому же, для поддержки пострадавшим районам Бухарской и Сырдарьинской областей, посольствами Узбекистана привлечена помощь в размере 700 тыс. долларов – безвозмездно.

Илхом Неъматов сообщил, что по инициативе МИД и МИВТ внедрён новый механизм, в виде «Координационного пула», который предполагает прямой и быстрый обмен информацией по линии «дипмиссия-министерства-хокимияты».

По состоянию на вечер 29 июля, в Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции составило 22585, выздоровевшие – 12937. Напомним, что ограничительные меры против распространения коронавируса, продлены до 15 августа.