 
  • 15:56 – Президент Туркменистана совершил велопрогулку и посетил ахалтекинцев 
  • 23:34 – Армения приостанавливает инспекционные визиты Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ 
  • 14:21 – Япония предоставит Армении грант в размере 4 млн долларов США 
  • 13:59 – Азербайджану и Турции можно иметь”один народ, две страны”, армянам нельзя? – Вадим Гомоз | ВИКИПЕДИЯ 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 15:48 – Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж 

В МИД Узбекистана подвели основные итоги I полугодия

В МИД Узбекистана подвели основные итоги I полугодияМИД Узбекистана 29 июля подвёл основные итоги в сфере экономической дипломатии за первое полугодие. В нём поучаствовали также члены сената Олий Мажлиса и областных кенгашей народных депутатов страны. Встреча состоялась в формате видеоконференции. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Замминистра иностранных дел Илхом Неъматов проинформировал о работе внешнеполитического ведомства в области привлечения иностранных инвестиций и продвижения экспорта.

– В начале года за каждой областью дополнительно закреплены по 10 дипмиссий, также за каждым районом и городом Узбекистана закреплены сотрудники центрального аппарата МИД, которые совместно с МИВТ содействуют местным органам власти в продвижении вопросов внешнеэкономического сотрудничества, – говорится в сообщении ведомства.

К примеру, за период апрель-июнь заключено 492 экспортных контракта на общую сумму 513 млн. долларов, при непосредственном содействии посольств.

Говоря об инвестициях в Узбекистан, Неъматов рассказал, что диппредставительствами совместно с хокимиятами Ферганской, Наманганской, Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Навоийской областей проработаны 106 проектов на сумму 814 млн. 

Кроме того, дипломат затронул тему глобальной эпидемии, в рамках смягчения последствий коронавируса в стране, в частности, он рассказал, что в Узбекистан привлечены гуманитарные грузы и финансово-техническое содействие на общую сумму в 11,6 млн. 

К тому же, для поддержки пострадавшим районам Бухарской и Сырдарьинской областей, посольствами Узбекистана привлечена помощь в размере 700 тыс. долларов – безвозмездно.

Илхом Неъматов сообщил, что по инициативе МИД и МИВТ внедрён новый механизм, в виде «Координационного пула», который предполагает прямой и быстрый обмен информацией по линии «дипмиссия-министерства-хокимияты». 

По состоянию на вечер 29 июля, в Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции составило 22585, выздоровевшие – 12937. Напомним, что ограничительные меры против распространения коронавируса, продлены до 15 августа.





  •   Просмотров Сегодня: 12


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Туркменистан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы сотрудничества
    » Главы МИД стран ЦА и ЕС обсудили совместные действия по устранению последствий COVID-19
    » Представители Узбекистана и Малайзии обсудили реализацию совместных проектов
    » Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС
    » Узбекистан на пороге вступления во Всемирную торговую организацию
    » Сенат Узбекистана проработал в режиме видеоконференцсвязи
    » Глава МИД Таджикистана принял участие во встрече формата «С5+1»
    » В МИД Узбекистана приняли посла Туркменистана
    » Неъматов и Руденко провели узбекско-российские межмидовские консультации
    » В Ашхабаде начнётся заседание Совета министров иностранных дел СНГ
    » В Ашхабаде открылось заседание глав МИД СНГ
    » Главы МИД Грузии и Узбекистана договорились углублять отношения
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Туркменистана совершил велопрогулку и посетил ахалтекинцев

    • 15:56
    • 21
    • 0

    Япония предоставит Армении грант в размере 4 млн долларов США

    • 14:21
    • 26
    • 0

    Азербайджану и Турции можно иметь”один народ, две страны”, армянам нельзя? – Вадим Гомоз | ВИКИПЕДИЯ

    • 13:59
    • 28
    • 0

    В инциденте с задержанием ЧВК прослеживается след британских спецслужб

    • 13:10
    • 27
    • 0

    Учёные Казахстана заявили об успехе испытаний вакцины от коронавируса

    • 13:01
    • 30
    • 0

    При поддержке UNICEF в Ашхабаде прошёл семинар по правам ребёнка

    • 11:30
    • 26
    • 0

    Въезд турецких военных инспекторов в Армению запретил Ереван

    • 09:33
    • 31
    • 0

    Армения приостанавливает инспекционные визиты Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ

    • 23:34
    • 80
    • 0

    Тезис что азербайджанцы и турки это «один народ – два государства», – чушь собачья. | Евгений Сатановский

    • 23:18
    • 87
    • 0

    Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом

    • 19:32
    • 121
    • 0

    Туркменистан увеличил поставки электроэнергии в Узбекистан

    • 18:16
    • 121
    • 0

    Азербайджан выступил против территориальной целостности России | МИД АЗЕРБАЙДЖАНА

    • 17:07
    • 132
    • 0

    Туркменское частное предприятие Himiýa senagaty увеличило производство продукции

    • 17:00
    • 81
    • 0

    В Таджикистане запретили массовое празднование Курбан-байрама

    • 15:03
    • 114
    • 0

    Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян

    • 15:02
    • 143
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59198
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55013
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48782
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44527
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 43826
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38338
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36838
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34992
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32900
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31573
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25657
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24146
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24075
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23990
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22122
    • 0

    Япония предоставит Армении грант в размере 4 млн долларов США

    • 14:21
    • 26
    • 0

    В инциденте с задержанием ЧВК прослеживается след британских спецслужб

    • 13:10
    • 27
    • 0

    Президент Туркменистана совершил велопрогулку и посетил ахалтекинцев

    • 15:56
    • 21
    • 0

    Учёные Казахстана заявили об успехе испытаний вакцины от коронавируса

    • 13:01
    • 30
    • 0

    При поддержке UNICEF в Ашхабаде прошёл семинар по правам ребёнка

    • 11:30
    • 26
    • 0

    Въезд турецких военных инспекторов в Армению запретил Ереван

    • 09:33
    • 31
    • 0

    Азербайджану и Турции можно иметь”один народ, две страны”, армянам нельзя? – Вадим Гомоз | ВИКИПЕДИЯ

    • 13:59
    • 28
    • 0

    Армения приостанавливает инспекционные визиты Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ

    • 23:34
    • 80
    • 0

    Тезис что азербайджанцы и турки это «один народ – два государства», – чушь собачья. | Евгений Сатановский

    • 23:18
    • 87
    • 0

    Азербайджан выступил против территориальной целостности России | МИД АЗЕРБАЙДЖАНА

    • 17:07
    • 132
    • 0

    В Таджикистане запретили массовое празднование Курбан-байрама

    • 15:03
    • 114
    • 0

    Туркменистан увеличил поставки электроэнергии в Узбекистан

    • 18:16
    • 121
    • 0

    МИД Туркменистана отреагировал на репортаж канала «МИР24»

    • 10:30
    • 121
    • 0

    Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом

    • 19:32
    • 121
    • 0

    Президент Киргизии отметил важность направления бюджетных средств на ремонт аварийных школ

    • 14:42
    • 112
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА