В инциденте с задержанием ЧВК прослеживается след британских спецслужб

Белорусское новостное агентство БелТА опубликовало новость о поимке якобы незаконно находящихся на территории страны 33 граждан России. Всех их журналисты записали в сотрудники ЧВК «Вагнер». При этом утверждается, что их пребывание в стране направлено на дестабилизацию положения во время предвыборной компании. До её окончания осталось две недели.

Сведения о попытке дестабилизации со стороны России не нашла отклика ни в белорусских СМИ, ни среди экспертов. Во время эфира на «Эхе Москвы» политолог Сергей Марков заявил, что это, по всей видимости, провокация, нацеленная на обострение отношений между двумя странами. Оппозиционный журналист Роман Попков также не согласен с версией белорусских СМИ.

Важным моментом во всей этой ситуации является параллельный рост рейтинга у действующего президента Лукашенко. В середине июля белорусский журналист Андрей Кривошеев, ссылаясь на Оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь, писал о динамике уровня доверия к президенту со стороны населения. Весной количество лояльных к Лукашенко было менее 60%, но уже к середине июня – более 76%. Такими темпами действующий президент к выборам преодолеет планку в 80%.

То, что у Лукашенко так стремительно растет рейтинг, говорит об одном: у остальных он так же стремительно падает вниз. Самые влиятельные из оппонентов Лукашенко делают ставку на западную модель развития белорусского общества. Большую часть поддержки они находят на западе Белоруссии, где проевропейские настроения более сильны.

Из оставшихся оппозиционеров лидирующую позицию в президентской гонке занимает технический кандидат Светлана Тихановская, супруга популярного блогера Сергея Тихановского.

Основным ее посылом как технического кандидата служит организация перевыборов в случае победы. Она намерена предоставить возможность всем недопущенным кандидатам проявить себя и показать истинную волю народа. Вероятнее всего, в таком случае большие шансы на победу имеют политик Валерий Цепкало и бизнесмен Виктор Бабарико.

Бабарико даже при его активной проевропейской риторике может рассчитывать на поддержку как западной, так и восточной Белоруссии. Это самый выгодный для Европы кандидат. Но есть одно «но»: ещё до регистрации кандидатов ему предъявили обвинение в получении взятки. Представитель группы по организации российской региональной группировки войск в Белоруссии Владимир Трухан рассказал порталу «Политнавигатор» о тесной связи Бабарико с Великобританией.

В случае победы Тихановской Бабарико может рассчитывать на снятие обвинений и допуск к повторным выборам. Для Европы такой вариант - самый благоприятный, поэтому она сделает всё возможное для его осуществления. Но сначала нужно победить на выборах, а сделать это будет непросто. Сильные оппозиционные кандидаты выбыли из гонки, а в их отсутствие либеральная часть избирателей может просто проигнорировать выборы. Именно поэтому штаб Тихановской сейчас занят тем, что уговаривает сторонников прийти на участки.

Это далеко не новая тактика, когда путем нагнетания обстановки заинтересованные лица пытаются заставить граждан идти на выборы, на которые они идти не хотят и голосовать за неприемлемого для них кандидата. Примерами подобных общественных постановок являются выборы в Украине, Грузии, Молдавии и иных странах.

Внезапно пойманные русские «вагнеровцы», как уже становится понятно – отличное дополнение к намеченному Западом плану. Подобные действия станут стимулом для жителей западной Белоруссии отдать свой голос Тихановской. Она единственная, кому это выгодно на данный момент. Страх заставит людей подарить этому кандидату свой выбор.

Если это удастся, Тихановская с легкостью передаст эстафету Бабарико, прежде выручив его из СИЗО, куда он на данный момент заключен.

В таком случае 33 русских бойца, которые вдруг появились под Минском, получают очевидную роль в европейском спектакле. Едва ли его мог организовать главный потенциальный бенефициар Бабарико (ведь сам он за решеткой, а его соратники под наблюдением) – но ему вполне могли помочь британские покровители. Их цель – рассорить прозападных белорусов с теми, кто положительно относится к дальнейшему развитию отношений с Россией. Склонив тем самым к проевропейскому пути. Но, как показывают новостные сводки и заключения журналистов из Белоруссии, затея провалилась.