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На территории Азербайджана будет создана восточная Турция.? | Первым в состав Турции войдет армянский Нахиджеван?

 
Сегодня турецкие солдаты маршировали по улицам Нахиджевана, заметьте, не в полигоне, а в городе!

В последний раз подобное было 100 лет назад, и это скорее не учения, а месседж.

Интересна реакций официального Тегерана, реакцию России мы уже знаем и скоро начнутся крупные учения совместно с Ереваном непосредственно у границ самой Турции.
 
По словам жителей Нахиджевана прибывшие турки ведут себя очень агрессивно и неуважительно к местным жителям, недвусмысленно намекая им что это уже их территория и азербайджанцы здесь никто. Помимо этого жители услышали от солдат что в скором времени все мечети в Нахиджеване должны стать сунитскими, если азеры считают себя братьями турок, и только в Баку оставят одну шиитскую мечеть. 
 
По сообщениям азербайджанских СМИ, в Нахичеванский анклав, граничащий кроме Турции с Арменией и Ираном, прибыли 11 тыс. турецких военных. Если верить этим данным, то прибыла дивизия, и она сопоставима с численностью военных на российской военной базе, дислоцированной в Гюмри и Ереване. Однако, судя по телекадрам и видеороликам, запечатлевшим турецкие колонны в Нахичевани, в гарнизонах Отдельной нахичеванской общевойсковой армии (если посчитать численность бронеобъектов, трейлеров и автобусов) сейчас может быть сосредоточена не больше турецкой батальонной тактической группы до 1000 военнослужащих. 
  
По данным местных СМИ, в другие регионы Азербайджана по воздуху доставлены дополнительные турецкие подразделения, военные самолеты и вертолеты, которые примут участие в маневрах на военных полигонах близ Баку, а также в местностях, близких к границам с Арменией и Нагорным Карабахом – Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.
Численность турецких солдат и офицеров там тоже относительно небольшая – не более одного-двух подразделений по 30–50 человек на каждом из направлений. В каких масштабах будет участвовать в маневрах турецкая авиация, точно неизвестно.
 
 «Нет большого секрета в том, что подразделения 102-й российской военной базы (РВБ) в Армении постоянно взаимодействуют с армянской армией, – рассказал «НГ» генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который в 90-е годы XX века был заместителем командующего Группы российских войск в Закавказье и не раз инспектировал 102-ю РВБ. – Сейчас, судя по планам боевой подготовки, они совместно отрабатывают задачи на полигонах Камхуд и Алагяз.
 
Вооруженные силы РФ и Армении совместно готовятся к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». И если со стороны Нахичевани возможны будут удары по позициям и гарнизонам армянской армии, то они наверняка будут угрожать и российским подразделениям в Армении». По словам эксперта, остается надеяться на здравый смысл конфликтующих сторон. 
 
А по планам Эрдогана до конца года и весь Азербайджан уже войдет в состав Восточной Турции исчезнув с политической карты мира, тем самым будет реализован первый этап Пантюркизма, и у границ России и Ирана будет новый расклад сил. Что этому противопоставит Иран и Россия покажет время!


  Источник:FMG NEWS

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