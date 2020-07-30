Армения выражает решительную поддержку Кипру | МИД Армении

Армения
выражает решительную поддержку Греции и Кипру перед лицом вызовов Турции: Зограб Мнацаканян — телевидению Греции
В интервью греческому телеканалу MEGA министр иностранных дел Армении заявил, что Турция совершила насилие над собором Святой Софии — символом гармонии, терпимости и диалога. Об этом передает греческий англоязычный портал Greek City Times.
«Бывший постоянный представитель Армении в ООН, а ныне министр иностранных дел Зохраб Мнацаканян подчеркнул, что его страна поддержит Грецию в случае напряженности с Турцией, и осуждает ее незаконные действия в Восточном Средиземноморье. Глава МИД Армении подчеркнул, что в случае, если Турция поддержит Азербайджан
оружием и персоналом, его страна будет защищать свои права», — говорится в сообщении.
Мнацаканян:
«Мы будем защищать себя, мы будем укреплять нашу оборону, мы будем продолжать работать с нашими международными партнерами. Нам нужен мир и стабильность в регионе. Мы отвергаем язык угроз
».
Чтобы пересмотреть эту политику государства, которое живет в отрицании и нечистоте и оправдывает геноцид
… Это не тот путь для государства, которое хочет внести свой вклад в мир в регионе. Греция — это страна, которая очень много работает для мира и стабильности в регионе. Армения
преследует те же цели.
Акт превращения собора Святой Софии в мечеть является оскорблением символа гармонии и взаимного уважения. Армения
— вместе с Грецией и Кипром перед лицом вызовов Турции. Мы подчеркиваем нашу решительную поддержку Греции и Кипру
. Это серьезный акт дестабилизации, который подчеркивает агрессию, которую Турция продолжает демонстрировать. В случае конфликта между Грецией и Турцией Армения
поддержит Грецию».