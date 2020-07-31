Почему Азербайджан хочет оторвать талышей от Ирана и иранской цивилизации? | Забил Магеррамов

Как сообщает корреспондент TolishMedia, известный талышский журналист и общественно-политический деятель Забил Магеррамов на своей странице в Facebook пишет:



Почему талышей хотят оторвать от Ирана и иранской цивилизации?



Это давняя политика азербайджанских властей всех периодов. Для того чтобы ассимилировать народ надо оторвать его от своих древних корней, особенно если он принадлежит к великой цивилизации. Невозможно ассимилировать народ, у которого более древние корни и если он принадлежит к более мощной цивилизации и культуре.

Талыши не просто иранцы по происхождению, они одни из самых чисто сохранившихся иранцев и также одни из возродителей Ирана и всегда выступали в этой роли в истории региона.



Я не буду уходить сейчас в детали истории, но всегда возрождение и становление величия Ирана начиналось на севере этой страны. «Могучий Север», именно так называют северный регион Ирана включающий в себя земли близкородственных друг другу северных иранцев: талышей, гиляков, мазандеранцев, тати и др.

На сегодня численность Талыш-Дейламских близкородственных народов составляет порядка 20 млн. Талыши всегда играли как северяне всегда могучей частью иранской армии во всем времена и всегда обладали автономией при всех династиях Ирана. Это была их привилегия.



Так вот цель пантюркистов — оторвать талышей от своей великой иранской истории от своих братьев персов, гиляков, мазандеранцев, заза, курдов, луров, белуджей и других иранских народов. Эта работа ведётся в школах и в общественной среде. И только государственность дает талышам возможность сохранить и спасти свои древние корни от исчезновения. И я уверен в том, что мы очень близки к своей цели и одержим победу над врагами талышского народа.



Мы прошли через много испытаний и выжили в течении 3-4 тысяч лет войн, противостояний и борьбы. Случайностей не бывает и историческая цепочка событий привела наш народ к новой исторической отметке, когда талыши снова скажут свое слово.



