Всеми атрибутами для создания официального Лезгистана народ полностью обладает, нужна только политическая воля | Срочно

На территории современного Азербайджана количество некогда многочисленных горских народов значительно сократилось, под угрозой исчезновения оказались талыши, удины, лезгины и другие народы. Перед этой дилеммой встало и армянское население Нагорного Карабаха. И потому наиболее передовые представители народов Азербайджана, в ком еще не угасла надежда возрождения национального самосознания, искренне поддерживают и разделяют чаяния народа Карабаха. Наш корреспондент встретился с одним из лидеров лезгинского общественного движения в России Самуром Шахдагви.



– Прежде всего, хотелось бы, чтобы Вы рассказали, в каком положении находится сегодня лезгинский народ, большая часть которого проживает в Азербайджане?



– Ситуация очень сложная, хотя бы потому, что ни в Азербайджане, ни в России не существует инструментов защиты прав лезгинского народа. При распаде Советского Союза 70% лезгин осталось на территории Азербайджана. Суть в том, что структуры власти и в Азербайджане, и в Дагестане полностью против национальной идеологии лезгинского народа. Лезгины хотят самоопределиться и жить в своем государстве, заниматься мирным трудом. Но этому всячески противодействуют.



– Как противостоит лезгинский народ процессу ассимиляции?

– Практически никак. И прежде, и сейчас в Азербайджане идет масштабный процесс насильственной ассимиляции лезгинского народа. Идет активное выдавливание лезгинского населения с мест традиционного проживания под любым предлогом, с использованием правоохранительной системы, во всю силу задействованы административные, экономические и финансовые механизмы. Многие лезгины вынуждены за бесценок продавать свои дома и покидать места, где веками проживали их предки. Некоторые приезжают в Россию, другие уезжают в Европу. К сожалению, не только из Азербайджана, но и из Дагестана идет массовый отток лезгинского населения. Потому что созданы такие условия, что 80% лезгинского населения лишено возможности найти работу, содержать свою семью. Целенаправленно разрушается привычный уклад жизни лезгин, у которых семья традиционно имела по 5-6 детей. Сегодня такое количество детей невозможно прокормить, уж не говоря об образовании, достойной свадьбе, обеспечении жильем. Все это требует финансов. А когда этого нет, народ из этих мест уходит. Те же, кто уходит на заработки, редко возвращаются обратно. Места их постоянного проживания оголяются, они тут же занимаются азербайджанцами. Они приходят, покупают дома лезгин, оседают и становятся хозяевами земель. Таким простым образом меняется демографическая ситуация, уж не говоря о том, что национальную принадлежность лезгин меняют простым росчерком пера - целые районы, где проживают лезгины, записываются как азербайджанские.



– Большинство горских народов исповедуют ислам. А среди лезгин есть и христиане, и мусульмане. Археологические исследования показывают, что когда-то лезгины были христианами. Что заставило поменять веру?

– Лезгины одинаковы во всем. И в языке, и в обычаях. Как в России, Дагестане, так и в Азербайджане. Они друг друга прекрасно понимают. Но у лезгинского языка есть свои подгруппы. Четыре подгруппы в Азербайджане, четыре подгруппы в Дагестане. Одна из подгрупп, которая называется удинами, имеет в своем историческом прошлом христианские корни. Они сохранили свою веру, обычаи и до сих пор являются носителями христианства. Некогда все лезгины были христианами. Но в силу исторических обстоятельств приняли ислам, и сегодня они являются мусульманами. Очень часто в азербайджанских средствах массовой информации утверждается, что якобы в Нагорном Карабахе идет война между христианами и мусульманами, но никто никогда не задается вопросом: а почему тогда азербайджанцы со своими братьями-мусульманами лезгинами так жестоко обращаются? И то, что сегодня происходит в Карабахе, я считаю – это торжество справедливости, пример для других народов Азербайджана, живущих в рабстве и нищете.



– Если они не высказываются, это не значит, что не поддерживают Карабах . Я считаю, что Карабах реализовал свое право на самоопределение, о котором мечтают многие народы, живущие в Азербайджане. И никто не имеет права осуждать выбор, который сделал народ Карабаха.– Если бы не было карабахской проблемы, в Азербайджане все процессы по насильственной ассимиляции и растворению других народов были бы на сегодняшний день завершены. Карабах показал всему миру, какая острая проблема в межнациональных отношениях существует в регионе. И Карабах в его самостоятельном решении оказался первопроходцем. Естественно, лезгинский вопрос – это больше, масштабнее, чем Карабах . Во-первых, по охвату территории, стратегическому значению, расселению лезгинского народа. Все жизненно важные артерии Азербайджана, которые связывают его с Россией и Европой, проходят через лезгинские территории. И не зря вся государственная мощь Азербайджана направлена на подавление любого проявления национал-патриотических настроений со стороны лезгин. Они хотят, чтобы у лезгин даже в мыслях не возникало желания жить самостоятельно, не было национального самосознания, чувства национальной идентичности. Чтобы у лезгин не было лица. Даже пытаются вбить в сознание людей миф о том, что лезгины – это отдельная этническая тюркская группа без определенного происхождения, без национального достояния и прошлого. А раз у них нет прошлого, у них нет и настоящего. Это очень опасно. Сейчас там идут процессы, которые нас очень настораживают. Допустим, ситуация с новой программой по смене паспортов в Азербайджане. Паспорта старого образца, в которых записи сделаны на русском языке, заменяются на азербайджанские. Причем, фамилию, имя и отчество пишут по-своему, национальная принадлежность записывается как азербайджанская. Завтра нам будет очень трудно понять, где лезгин, а где азербайджанец. Еще хуже дело с языком. В свое время в Азербайджане лезгинскую письменность перевели на латиницу. В скором времени живущие в Азербайджане лезгины перестанут иметь какое-либо представление о лезгинской письменности на кириллице, о лезгинской литературе, которая еще сохранилась на территории Дагестана. Сегодня нас беспокоит новая государственная граница между Россией и Азербайджаном по реке Самур, проходящая через территории, на которых проживает лезгинский народ. Согласно новой демаркационной линии, оказались отрезанными от России два лезгинских села и переданы Азербайджану. Это значит, что при любых общественно-политических кризисах с участием лезгин на территории Азербайджана тут же будут приниматься меры по ужесточению контрольно-пропускного режима на границе. Народ будет полностью разделен.

– Власти Дагестана и России не захотели защитить своих соотечественников. Это очередная дипломатическая победа Азербайджана. Я так понимаю это решение. После распада Советского Союза жители этих сел постоянно писали во все инстанции, начиная с районных, которым они подчиняются, вплоть до депутатов Государственной думы, до президента России. В течение дня им приходилось пересекать две государственные границы – России и Азербайджана. Представьте, что чиновник, который является главой администрации этих селений, чтобы попасть на мероприятия, которые проводятся в районном центре, должен был по несколько раз пересекать границу. И на каждом шагу подвергаться унижению. Власти Азербайджана прекрасно знали, что представители этих двух сел обращались в высокие инстанции, о том, что они хотят жить в России. Но даже посол России в Азербайджане ничего не смог или не захотел сделать. Лезгинский вопрос полностью относится к сфере национальных интересов России. Потому что лезгинский народ проживает на пограничной территории, где проходят интересы России. И если отдали Азербайджану два лезгинских села, значит, этих интересов нет.

– Вас часто называют идеологом программы создания «Лезгистана».

– Лезгистан не создается, он есть, был и будет. Власти Азербайджана обвиняют нас в сепаратизме, в том, что мы вынашиваем идею «Великого Лезгистана». Но ведь лезгины как жили, так и живут на своих территориях! На протяжении всей своей истории они не завоевывали и не отбирали чужие территории. Мы просто хотим жить на своих исторических землях как хозяева этих земель. А не как послушные рабы, которым можно по шапке дать в случае чего. Мы хотим, чтобы с нами считались так же, как с другими народами и нациями.





– Для того чтобы отстаивать свои права, нужна какая-то организационная структура. Сегодня же лезгины достаточно разобщены.

– На сегодняшний день ни на территории Азербайджана, ни на территории Дагестана нет какой-либо общественно-политической организации, которая могла бы взять на себя груз всех проблем лезгинского народа. В этом наша трагедия. Организацию, которая существовала – движение «Садвал», разгромили руками самих же лезгин по указке Баку. Этого движения больше нет. Возможно, потому, что в период развала Советского Союза не было профессионалов по ведению общественно-политической деятельности, не было настоящих лидеров. Вопрос создания новой организации сегодня актуален как никогда. И она рано или поздно появится. Называться она будет «Союз спасения лезгин».





– Судя по тому, как к вам относятся, быть членом организации будет довольно опасно…

– Любой общественно-политический деятель, который, так или иначе, связан с лезгинскими проблемами, кто бы он по национальности ни был, должен знать, что его ждут преследования и репрессии. Потому что у лезгин очень много врагов. Даже руководство Дагестана по существу является пятой колонной Баку со времен Советского Союза. Долгие годы представители партийной школы города Баку были первыми секретарями обкома партии Дагестана. И вели ту пропаганду, которая нужна была Баку. А в Москве сидели те, кто слушал и принимал решения по наущению Баку, уже тогда реализовывавшего идеологию пантюркизма. Лезгины для огромного Советского Союза представляли как бы внутреннюю проблему. А сегодня лезгины являются пограничным народом. Поскольку официально лезгинская проблема не является внутренней проблемой ни России, ни Азербайджана, они от нее открещиваются, я считаю, что лезгинская проблема должна носить международный характер.





– Не объясняется ли столь жесткое отношение к лезгинскому народу в Азербайджане тем обстоятельством, что власти видят в них силу, способную дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране?

– Если бы власти Азербайджана захотели пойти навстречу, на диалог с народом, можно было бы безболезненно решить все проблемы. Но они предпочитают карательные методы, насилие. Потому что не способны к диалогу, боятся лезгин. Народ же все это видит. Молодое поколение с этим никак не может смириться. Когда-нибудь наступит день, когда люди очнутся, опомнятся и спросят: а почему мы так живем? Почему мы не можем выразить свое мнение? Посмотрите телевидение Азербайджана. Ни одной программы для лезгин. Огромный издательский комплекс – нет ни одной газеты, журнала, книги, которая выходит на лезгинском языке. Как будто лезгинского народа на территории Азербайджана не существует! Исторические памятники лезгинского народа уничтожают, кладбища уничтожают, язык уничтожают. Сегодня у Азербайджана замашки региональной державы. Он хочет не только у себя наводить порядок, но и на сопредельных территориях. Единственное место, где у них произошла осечка – Нагорный Карабах. А так везде у них получается. И если Азербайджан действительно обретет статус региональной державы, это будет концом лезгинского народа.





– Давайте уточним, Лезгистан – это миф или реальность?

– Лезгистан – это реальность, которую на сегодняшний день всячески хотят превратить в миф. Реальность заключается в том, что это компактная территория проживания лезгинского народа, который на данный момент не имеет структур по самоорганизации и не имеет власти. Всеми остальными атрибутами для создания официального Лезгистана народ обладает, нужна только политическая воля людей и поддержка ведущих держав.

Беседу вел Эдуард Сахинов