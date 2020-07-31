В Армении объявлена внезапная проверка боеготовности войск. | Армения сложа руки не будет сидеть!
Источник:FMG NEWS
В соответствии с планом боевой подготовки на 2020-й год, в пятницу рано утром начальником Генштаба ВС Армении объявлена внезапная проверка боеготовности войск.
В проверках участвуют объединения, воинские части первого эшелона и часть сил центрального подчинения. Они приведены в высокую степень боевой готовности.
Военным руководством поставлена задача проверить боеспособность подразделений, способность к быстрым действиям в сложившейся ситуации. Также планируется сверить вопросы взаимодействия между подразделениями, силами содействия. В ходе проверок будут проведены тренировки по огневому управлению, разыграны оперативно-тактические эпизоды.
Шушан Степанян
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