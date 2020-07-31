Первые гранатометы и их снаряды армянского производства | ВПК АРМЕНИИ

Первые гранатометы и их снаряды армянского производства были испытаны в Военном училище Вооруженных сил РА



«Армянская продукция показывает хорошие результаты. Ход испытаний удовлетворяет», — написал министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян.

