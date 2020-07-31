«Мы тоже ждём приказа»: Давид Тоноян жестко ответил Закиру Гасанову (видео)

Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил Республику Арцах с рабочим визитом. В своем выступлении он прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который накануне заявил, что «ВС Армении должны освободить наши территории, пока не поздно», а также приказ, который ждёт министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.



"Верховный главнокомандующий соседней страны употребил фразу "пока не поздно”, говоря о том, что армянские силы должны покинуть указанные им территории. Нужно понять вообще, "пока не поздно” – это когда? Наши аналитические возможности не воспринимают временные рамки этого "не поздно”. Подобные заявления для нас непонятны. Что это значит – пока не поздно?”, – сказал глава МО РА.



Тоноян добавил, что



"С подобными заявлениями выступают и некоторые другие представители военно-политического руководства соседней страны – о том, что они готовы к конкретным действиям и ждут приказа. Что ж, мы также ждем подобного приказа. И, во-вторых, во время последних боевых действий в Тавуше противник применил сверхсовременное оружие, но не достиг успеха – напротив, понес многочисленные потери», – добавил Тоноян. Тоноян добавил, что премьер-министр Армении , президент Арцаха подобных выражений не используют, они всегда выступают с миролюбивыми заявлениями, говорят о необходимости продолжения переговорного процесса."С подобными заявлениями выступают и некоторые другие представители военно-политического руководства соседней страны – о том, что они готовы к конкретным действиям и ждут приказа. Что ж, мы также ждем подобного приказа. И, во-вторых, во время последних боевых действий в Тавуше противник применил сверхсовременное оружие, но не достиг успеха – напротив, понес многочисленные потери», – добавил Тоноян.



