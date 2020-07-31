Свыше 4 тысяч российских военных начали учения в Армении и ЮВО

Свыше 4 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к батальонным тактическим учениям в Армении, Ростовской и Волгоградской областях, сообщает в пятницу пресс-служба ЮВО.



Отмечается, что танковые подразделения поблизости границ Армении и Турции в составе разведывательно-огневых комплексов выполнили боевые стрельбы по целям, расположенным на дальности до 4 тысяч метров, скрытым за складками горной местности.



Накануне по сигналу учебной тревоги также были подняты воинские части 8-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Волгоградской и Ростовской областях.



Батальонные тактические группы в полной экипировке отправились на общевойсковые полигоны Прудбой под Волгоградом и Кузьминский в Ростовской области, где приступили к инженерному оборудованию районов сосредоточения.



В ходе инженерного обеспечения подразделений в условиях ведения ими маневренной обороны инженерные подразделения применяют тактику «Сирийский вал», которая обеспечивает создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра.

