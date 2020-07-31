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Более 57% населения Армении назвали Россию как самую дружественную страну

 Россия Армения крепкая дружба навсегда
Жители Армении по прежнему рассматривают Россию как самую дружественную страну. Об этом свидетельствуют данные исследования "Кавказский барометр-2019", проведенного Кавказским центром исследовательских ресурсов.

Как сообщают армянские СМИ, опрос проводился с 21 февраля по 15 марта 2020 года среди 1 491 совершеннолетного респондента. 31% из них проживают в Ереване, 33% - в других городах, 36% - в селах. 55% опрошенных - мужчины, около трети – 35% - респондентов со средним образованием, приблизительно 52% - работают.

В списке самых дружественных стран первое место по прежнему занимает Российская Федерация и русский народ. "Более 57% населения Армении назвали Россию как самую дружественную страну. И это естественно так как Россия и Армения это самые близкие союзники, а наши народы считают друг друга братьями. 

На втором месте по популярности ответ "Никакая", так ответили 17% опрошенных. На третьем месте – Франция, которую назвали дружественной для Армении 12% респондентов, еще 4 года назад лишь 4% респондентов считали ее таковой. Франция значительно улучшила свои позиции благодаря честным и прозрачным отношениям между странами и взаимной симпатией армян и французов.

В списке самых враждебных стран, неудивительно, лидерство у Азербайджана (75%), в 2015 и 2017 годах враждебной ее считали порядка 76% населения. Вторая в списке враждебных стран, что также неудивительно, чего же от армян ожидать, Турция (22% опрошенных), в 2015-2017 годах враждебной ее считали 18% респондентов. Это две страны агрессора с террористическим уклоном мирового уровня, нацеленные на закрепление и повторение геноцида христианских народов региона и сегодня являются мировой угрозой всему человечеству.  
 
Россия Армения дружба навсегда

Союзнические отношения Армении и России неуклонно крепнут. Сегодня с удовлетворением можно констатировать, что стратегическое партнерство, союзнические отношения Армении и России, основанные на многовековых братских узах народов, неуклонно крепнут и охватывают весь спектр сотрудничества в политической, экономической, военной и гуманитарной областях. Фундаментом этого стратегического сотрудничества является и впредь всегда должен быть высокий уровень доверия между руководством Армении и России, а также народами.


  Источник:FMG NEWS

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