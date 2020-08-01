Никогда не было никакого древнего Азербайджана в Закавказье | Забил Магеррамов

Популярный талышский журналист и публицист Забил Магеррамов на своей странице в Facebook написал пост о происхождении и сути азербайджанской культуры, обвинив Баку в стремлении уничтожить национальную идентичность автохтонных народов Аррана и Ширвана.



"На сегодня власти Азербайджана, восседая в Баку, в центре иранско-персидской культуры в Закавказье предлагают нам, талышам, иранскому народу, прислуживать пантюркизму. К сожалению, они сумели заставить некоторых талышей стать инструментом их пропаганды. Но действия таких ренегатов бесполезны. Талыши переживают ренессанс национальной борьбы за свои права и свободы и не хотят отказываться от своей славной и древней иранской истории. Что на что менять? Признанную всеми в мире цивилизацию и культуру на то, что состряпали в советское время?



Азербайджанская культура состоит из разных культурного наследия разных народов. Нет и никогда не было никакого древнего Азербайджана в Закавказье, и нет древней азербайджанской культуры. Настоящий Азербайджан в Иране и это иранская земля. В Закавказье мы можем говорить о культуре Ширвана, и это тоже культура ираноязычного народа – кавказских персов (татов), мы можем говорить о культуре дагестанских народов на этой территории, мы можем говорить о культуре Аррана, и культуре Талыша, и даже о культуре туркменских кочевников и ассимилировавшихся арабов. Мы также можем говорить о курдской культуре. Они все это смешали и назвали азербайджанской, а потом и тюркской культурой. Азербайджанская культура состоит из разных культурного наследия разных народов.В Закавказье мы можем говорить о культуре Ширвана, и это тоже культура ираноязычного народа – кавказских персов (татов), мы можем говорить о культуре дагестанских народов на этой территории, мы можем говорить о культуре Аррана, и культуре Талыша, и даже о культуре туркменских кочевников и ассимилировавшихся арабов. Мы также можем говорить о курдской культуре. Они все это смешали и назвали азербайджанской, а потом и тюркской культурой.





Я с большим уважением отношусь к настоящим тюркам, которые не забывают свою настоящую культуру и историю. И с большим сожалением смотрю на тех, кто отказавшись от своей настоящей тюркской степной культуры, присваивают себе культуры автохтонных народов. И самое интересное, что лидерами в этом деле являются забывшие свое настоящие иранские, кавказские, арабские корни манкурты. Я с большим уважением отношусь к настоящим тюркам, которые не забывают свою настоящую культуру и историю. И с большим сожалением смотрю на тех, кто отказавшись от своей настоящей тюркской степной культуры, присваивают себе культуры автохтонных народов. И самое интересное, что лидерами в этом деле являются забывшие свое настоящие иранские, кавказские, арабские корни манкурты.



Это психологическая болезнь, от которой азербайджанское общество следует излечить, так как эта зараза будет распространяться все дальше и дальше. "В правде сила и тем мы сильны. Истина пришла, и ложь исчезла”, так гласит слово Божье. Мы будем делать это, мы будем нести истину и правду во все дома и семьи! Аминь!”