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Нахиджеван неотъемлемая часть Республики Армения

 Нахичевань – временно потерянная земля Армении
Представляем вашему вниманию реальную историю того, как Нахиджеван оказался в составе Азербайджана.

На представленной карте изображена Ереванская (Эриваньская) губерния со своими семью уездами, являющаяся в то время частью Российской империи. Когда в 1828 году Восточная Армения была включена в состав Российской империи, была создана отдельная административная национальная единица, которая называлась Армянской областью. Естественно, Нахиджеван также был в составе Армянской области. В 1849 году на этой же территории была образована Ереванская губерния, которая просуществовала до октябрьского переворота 1917 года.
 
Нахиджеван неотъемлемая часть Республики Армения

Далее Нахиджеван уже находился в составе независимой Армении.19 января 1920 года Верховный совет Антанты (прототип нынешнего ЕС) официально признал независимость Первой Республики Армения на подвластных ей территориях. Государственные границы Армении на то время как де факто, так и де юре включали полностью Ереванскую губернию (включая Нахиджеванский, Шарур-Даралагязский и Сурмалу-Игдирский уезды) и Карскую область. Все вместе общей площадью около 60 тысяч квадратных километров.

Осенью 1920 года в результате сближения большевистской России и кемалистской Турции территория независимой Армении была оккупирована и разделена на зоны влияния России и Турции.

В марте 1921 года на основе заключенного в Москве русско-турецкого договора о братстве Нахиджеван неожиданно перешел под протекторат Азербайджана. И это произошло в то время, когда 2 декабря 1920 года между правительством Республики Армения и Советской Россией было заключено соглашение о передаче власти, в котором было отмечено, что бывшая Ереванская губерния полностью становится неотъемлемой часть создаваемой Советской Армении.

Необходимо особо отметить, что под Московским договором нет подписей ни армянской стороны, ни азербайджанской. Получается, что стороны договора, а именно российская и турецкая, заключили договор относительно третьей и четвертой сторон, что является нарушением основных положений международного права. Поэтому этот договор не может считаться действительным.

Единственной бумагой, которую подписала армянская сторона, являлся Карский договор, подписанный в октябре 1921 года двумя большевиками Асканазом Мравяном и Погосом Макинцяном. Насколько известно, Карский договор был ратифицирован только правительством Советской России в марте 1922 года. То есть, это было сделано вместо правительств Армении и Азербайджана, что также являлось абсолютным нарушением международного права.

Во время работ, ведущихся для подписания Карского договора, турецкая сторона делала попытки вмешательства в процесс. А именно, требовала, чтобы между Арменией и Азербайджаном был подписано отдельное соглашение об окончательном уточнении границ Нахиджевана. Однако армянская и азербайджанская стороны выступили с совместным заявлением, где было отмечено, что подобное соглашение будет подписано впоследствии в результате будущих переговоров. Однако этого не произошло. И фактически никакого соглашения в отношении уточнения границ Нахиджевана между Арменией и Азербайджаном подписано не было.

После всего этого, если внимательно посмотреть на представленную карту, отчетливо видно, что в состав основанной в феврале 1924 года Нахичеванской автономной республики также была включена южная часть Шарур-Даралягязского уезда, что впоследствии дало Турции возможность получить границу с Нахиджеваном путем обмена территориями с Ираном.
 
Нахиджеван неотъемлемая часть Республики Армения

Ruben Shukhyan



  Источник:FMG NEWS

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