Азербайджанцы считают Россию и россиян врагами Азербайджана | Опрос



Социологи фиксируют падение авторитета России в Азербайджане. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно социологической службой "ADAM", лишь 17,5% опрошенных азербайджанцев считают, что наибольшего развития Социологи фиксируют падение авторитета России в Азербайджане. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно социологической службой "ADAM", лишь 17,5% опрошенных азербайджанцев считают, что наибольшего развития Азербайджан добьется в сообществе с Россией и СНГ (в 2010 - 41%, в 2009 - 44%); с Европой и США - 42% (в 2010 - 40%, в 2009 -42%); с исламским миром - 12% (в 2010 - 8%, в 2009 - 8%).



Турция названа самой дружественной страной. На вопрос: "Назовите 3 наиболее дружественные Азербайджану страны", были даны следующие ответы: Турция - 58,6%, Россия - 23%, исламские страны - 10,7%, Грузия - 9,9%, Евросоюз - 7,4%, США - 5,4%, Украина - 5%, Иран - 4,2%.

На вопрос: "Назовите 3 наиболее враждебные Азербайджану страны", были получены следующие результаты: Армения - 91,8%, Иран - 20,4%, Россия - 16,4%; США - 11,4%, Франция - 7,4%, Израиль - 5,4%, Турция - 1%.





Отметим что это не первый случай антироссийских выступлений Русские, иранцы, армяне - враги турок, скандируют участники митинга в Баку . Напомним, что несколько дней назад в Баку прошел многотысячный митинг, участники акции требовали от властей немедленно объявить войну АрменииОтметим что это не первый случай антироссийских выступлений Баку , ксенофобия спонсируемая диктатором Ильхам Алиевым вылилась на улицы Азербайджана в виде митинов, осквернения памятников, парков, а подъезды домов изобилуют анти русскими надписями.

Антироссийская истерика на Апшероне перешла все границы.



Контролируемые властями СМИ пестрят оскорблениями в адрес руководителей российского государства, журналистов, артистов и общественных деятелей





Видимо, уровень ненависти достиг такого градуса, который уже затмевает даже элементарные умственные способности. А ведь приведенные цитаты — это высказывания ведущих азербайджанских политиков, общественных деятелей, экспертов и журналистов.









Было опрошено 1000 человек в Было опрошено 1000 человек в Баку , Шемахе, Шеки, Гяндже, Лянкяране, Хачмазе на основе случайного выбора среди граждан в возрасте от 18 лет до 30 лет.

Информационное агентство Minval.az также подвел итоги очередного опроса. На этот раз читатели ответили на вопрос: «Считают ли они Россию дружественной Азербайджану страной?».



Как сообщает издание, 77% (1 883 чел.) считают Россию и россиян врагами Азербайджана.

Участие в опросе приняли 2 442 человека.