Азербайджанцы считают Россию и россиян врагами Азербайджана | Опрос

Социологи фиксируют падение авторитета России в Азербайджане. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно социологической службой "ADAM", лишь 17,5% опрошенных азербайджанцев считают, что наибольшего развития Азербайджан добьется в сообществе с Россией и СНГ (в 2010 - 41%, в 2009 - 44%); с Европой и США - 42% (в 2010 - 40%, в 2009 -42%); с исламским миром - 12% (в 2010 - 8%, в 2009 - 8%).
Турция названа самой дружественной страной. На вопрос: "Назовите 3 наиболее дружественные Азербайджану страны", были даны следующие ответы: Турция - 58,6%, Россия - 23%, исламские страны - 10,7%, Грузия - 9,9%, Евросоюз - 7,4%, США - 5,4%, Украина - 5%, Иран - 4,2%.
На вопрос: "Назовите 3 наиболее враждебные Азербайджану страны", были получены следующие результаты: Армения - 91,8%, Иран - 20,4%, Россия - 16,4%; США - 11,4%, Франция - 7,4%, Израиль - 5,4%, Турция - 1%.
Русские, иранцы, армяне - враги турок, скандируют участники митинга в Баку. Напомним, что несколько дней назад в Баку прошел многотысячный митинг, участники акции требовали от властей немедленно объявить войну Армении
Отметим что это не первый случай антироссийских выступлений Баку, ксенофобия спонсируемая диктатором Ильхам Алиевым вылилась на улицы Азербайджана в виде митинов, осквернения памятников, парков, а подъезды домов изобилуют анти русскими надписями.
Антироссийская истерика на Апшероне перешла все границы.
Контролируемые властями СМИ пестрят оскорблениями в адрес руководителей российского государства, журналистов, артистов и общественных деятелей
Видимо, уровень ненависти достиг такого градуса, который уже затмевает даже элементарные умственные способности. А ведь приведенные цитаты — это высказывания ведущих азербайджанских политиков, общественных деятелей, экспертов и журналистов.
Было опрошено 1000 человек в Баку, Шемахе, Шеки, Гяндже, Лянкяране, Хачмазе на основе случайного выбора среди граждан в возрасте от 18 лет до 30 лет.
Информационное агентство Minval.az также подвел итоги очередного опроса. На этот раз читатели ответили на вопрос: «Считают ли они Россию дружественной Азербайджану страной?».
Как сообщает издание, 77% (1 883 чел.) считают Россию и россиян врагами Азербайджана.
Участие в опросе приняли 2 442 человека.
Отметим, «Минвал» уже проводил аналогичный опрос в 2015-ом году. Тогда Россию и русских врагом Азербайджана назвали 55% респондентов. Как видим русских ненавидят в Азербайджане и эта тенденция растет в геометрической прогрессии.
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