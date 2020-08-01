 Не будет уступок. Мы говорим – статус и безопасность! | МИД Армении

В течение двух лет мы на самом деле реализовали эти функции, и в этот период для нас сформировалось три рабочих направления. Об этом в интервью телеканалу «Шант» заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, комментируя призывы сопредседателей МГ ОБСЕ вернуться к содержательным переговорам.



«Первое направление касается тех, как Вы говорите, субстантивных вопросов, по которым мы преследовали существенные, важные цели по закреплению приоритетов, и верное выражение которых является одним из основных необходимых составляющих для построения соответствующих взаимных уступок. Их игнорирование не приведет к взаимным уступкам. Не будет когда-либо уступок, не будет когда-либо несбалансированного решения этого урегулирования. И именно с этой точки зрения, когда мы говорили, мы выражали позицию двумя очень простыми словами – статус и безопасность. И эти два слова имеют достаточно обширное содержание – субстанцию.



Так как статус относится к признанию права на самоопределение Арцаха, это реализация функции свободного волеизявления, имеющей правовую силу, без ограничений. Они относятся к такой системе безопасности, которая не нарушает, не создает рисков для всеобъемлющей безопасности Арцаха, единственным гарантом которой сегодня продолжает оставаться «Первое направление касается тех, как Вы говорите, субстантивных вопросов, по которым мы преследовали существенные, важные цели по закреплению приоритетов, и верное выражение которых является одним из основных необходимых составляющих для построения соответствующих взаимных уступок. Их игнорирование не приведет к взаимным уступкам. Не будет когда-либо уступок, не будет когда-либо несбалансированного решения этого урегулирования. И именно с этой точки зрения, когда мы говорили, мы выражали позицию двумя очень простыми словами – статус и безопасность. И эти два слова имеют достаточно обширное содержание – субстанцию.Так как статус относится к признанию права на самоопределение Арцаха, это реализация функции свободного волеизявления, имеющей правовую силу, без ограничений. Они относятся к такой системе безопасности, которая не нарушает, не создает рисков для всеобъемлющей безопасности Арцаха, единственным гарантом которой сегодня продолжает оставаться Армения . Они оба обладают теми глубинными, а также содержательными подробностями, о которых мы последовательно говорили два года и выслушивали другую сторону на предмет того, как они воспринимают это и как готовы работать с нами с этой точки зрения.



Другим важнейшим направлением работы для нас было формирование той среды, которая необходима для достижения реального прогресса в переговорном процессе. Это касалось как сокращения рисков эскалации, так и среды, способствующей миру. Сформировавшаяся в эти дни риторика, которую мы постоянно слушали, не способствует этой среде. Последовательно выслушиваемая риторика не имеет влияния: угроза отвергается и не оказывает влияния. А третье основное направление, которое было очень существенным для нас, это участие Арцаха, вовлечение в мирный процесс: крайне существенная функция», - сказал глава МИД Армении



