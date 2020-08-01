 Не будет уступок. Мы говорим – статус и безопасность! | МИД Армении

В течение двух лет мы на самом деле реализовали эти функции, и в этот период для нас сформировалось три рабочих направления. Об этом в интервью телеканалу «Шант» заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, комментируя призывы сопредседателей МГ ОБСЕ вернуться к содержательным переговорам.
«Первое направление касается тех, как Вы говорите, субстантивных вопросов, по которым мы преследовали существенные, важные цели по закреплению приоритетов, и верное выражение которых является одним из основных необходимых составляющих для построения соответствующих взаимных уступок. Их игнорирование не приведет к взаимным уступкам. Не будет когда-либо уступок, не будет когда-либо несбалансированного решения этого урегулирования. И именно с этой точки зрения, когда мы говорили, мы выражали позицию двумя очень простыми словами – статус и безопасность. И эти два слова имеют достаточно обширное содержание – субстанцию.
Так как статус относится к признанию права на самоопределение Арцаха, это реализация функции свободного волеизявления, имеющей правовую силу, без ограничений. Они относятся к такой системе безопасности, которая не нарушает, не создает рисков для всеобъемлющей безопасности Арцаха, единственным гарантом которой сегодня продолжает оставаться Армения
. Они оба обладают теми глубинными, а также содержательными подробностями, о которых мы последовательно говорили два года и выслушивали другую сторону на предмет того, как они воспринимают это и как готовы работать с нами с этой точки зрения.
Другим важнейшим направлением работы для нас было формирование той среды, которая необходима для достижения реального прогресса в переговорном процессе. Это касалось как сокращения рисков эскалации, так и среды, способствующей миру. Сформировавшаяся в эти дни риторика, которую мы постоянно слушали, не способствует этой среде. Последовательно выслушиваемая риторика не имеет влияния: угроза отвергается и не оказывает влияния. А третье основное направление, которое было очень существенным для нас, это участие Арцаха, вовлечение в мирный процесс: крайне существенная функция», - сказал глава МИД Армении