Армия Республики Арцах готова вернуть оккупированные Азербайджаном территории Арцаха | президент Араик Арутюнян

Армия обороны Арцаха готова вернуть оккупированные Азербайджаном территории Арцаха - президент
Президент Республики Арцах
Араик Арутюнян:
«Армия обороны, чувствуя безоговорочную поддержку народа, готова не только защищать территориальную целостность нашей страны, безопасность народа, но и в случае необходимости нанести достойный контрудар противнику. Это ответ на частые и последний раз озвученные необоснованные, бесперспективные, нелогичные заявления и выступления президента Азербайджана.
Нерушимое право народа Арцаха жить и творить на своей исторической земле не подлежит обсуждению.
Не нужно ставить под сомнение те наши шаги, предпринятые нами еще в 1988 году. Расчерченную нашей кровью границу невозможно изменить, а в случае изменения, это не популистское заявление, а реалистичная программа, мы расширим не территорию нашей безопасности, а нашу Родину».