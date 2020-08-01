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Армия Республики Арцах готова вернуть оккупированные Азербайджаном территории Арцаха | президент Араик Арутюнян

 Президент Республики Арцах Араик Арутюнян
Армия обороны Арцаха готова вернуть оккупированные Азербайджаном территории Арцаха - президент

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян:

«Армия обороны, чувствуя безоговорочную поддержку народа, готова не только защищать территориальную целостность нашей страны, безопасность народа, но и в случае необходимости нанести достойный контрудар противнику. Это ответ на частые и последний раз озвученные необоснованные, бесперспективные, нелогичные заявления и выступления президента Азербайджана.

Нерушимое право народа Арцаха жить и творить на своей исторической земле не подлежит обсуждению.

Не нужно ставить под сомнение те наши шаги, предпринятые нами еще в 1988 году. Расчерченную нашей кровью границу невозможно изменить, а в случае изменения, это не популистское заявление, а реалистичная программа, мы расширим не территорию нашей безопасности, а нашу Родину».
 
Армия обороны Арцаха


  Источник:FMG NEWS

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