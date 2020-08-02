Вооруженные силы России и Армении провели масштабные учения на границе Армении и Турции | В небе истребители МиГ-29 и БПЛА

Военнослужащие российской базы в Армении и ВС Армении провели масштабные учение с истребителями и беспилотниками, сообщили в Южном военном округе в субботу.
Отметим, что учение прошло на фоне учений Турции и Азербайджана.
В учении приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, 500 единиц военной техники, включая истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и беспилотные летательные аппараты.
По данным ЮВО, батальонные тактические учения прошли на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
Напомним что уже несколько дней в Стратегических Войсках Армении и ракетно-артиллерийских войсках введён самый высокий уровень боеготовности. ВС Армении готовы строго наказать любого провокатора уничтожив всю стратегическую инфраструктуру вражеского государства вплоть до НПЗ, военных и административных зданий в Баку.