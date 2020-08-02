Азербайджан готовит масштабную военную провокацию на армяно-нахичеванской границе | Tolishmedia

ВС Азербайджана готовят масштабную провокацию, чтобы развязать боевые действия на линии соприкосновения войск вдоль армяно-нахичеванской границы. Об этом сообщает источник ИА «Реалист» в Баку



«Азербайджанская пропаганда в ближайшее время начнет информационную подготовку. Будут вбрасываться сообщения о нарушениях режима прекращения огня с армянской стороны, обстрелах боевых позиций и гражданских населенных пунктов. После этого

Данная провокация имеет цель втянуть в конфликт Турцию, в результате чего Россия должна будет вмешаться. Таким образом «Азербайджанская пропаганда в ближайшее время начнет информационную подготовку. Будут вбрасываться сообщения о нарушениях режима прекращения огня с армянской стороны, обстрелах боевых позиций и гражданских населенных пунктов. После этого Азербайджан объявит о начале карательной операции с целью подавления огневых точек — с участием вооруженных сил Турции.Данная провокация имеет цель втянуть в конфликт Турцию, в результате чего Россия должна будет вмешаться. Таким образом Баку намерен поднять планку конфликта с тем, чтобы начались переговоры на выгодных для азербайджанской стороны условиях», — пояснил собеседник ИА «Реалист».



По данным источника, в Нахичевани уже находятся боевики международных террористических организаций, которые прибыли из стран Ближнего Востока транзитом через Турцию.

Это конечно не официальная информация, но ее необходимо тщательно проверить и всегда быть готовым к провокациям со стороны шакалов. А международные организации, ООН, ОБСЕ и ОДКБ должны быть осведомлены на дипломатическом уровне.