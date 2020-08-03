В Арцахе начались строительные работы дорог | Республика благоустраивается!!!
Источник:FMG NEWS
В Арцахе начались строительные работы дорог ведущих в Бердашен и Чартар
Началось асфальтирование 8,5 км дороги ведущих из Степанакерта - Ннги - Мартуни в Бердашен и 9 км дороги, соединяющих две части города Чартар.
В ближайшие дни начнется асфальтирование дорог, ведущих от шоссе Степанакерт - Кармир Шука - Мартуни к деревням Херхер и Керт. Ремонтируется автодорога Степанакерт - Кармир Шука - Гиши.
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