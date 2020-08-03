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Азербайджанцы готовят провокацию перед армянской церковью в Тель-Авиве-Яффо | СМИ Израиля

 
Азербайджанцы намерены провести митинг перед армянской церковью в Тель-Авиве-Яффо. Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный российско-израильский блогер Александр Лапшин.

"Вот такие приглашения на провокацию 09.08.2020 перед армянской церковью в Тель-Авиве-Яффо сейчас распространяются среди общины выходцев из Азербайджана в Израиле. По всей видимости, поступило указание из Баку попытаться распространить беспорядки и нападения на армянские храмы, магазины и просто этнических армян имевшие место в Москве.
 

Лично я считаю, что в демократической стране любая община имеет право на свое мнение, на мирную демонстрацию, на заявление своих требований. Но когда местом проведения демонстрации выбран не центр города, не какая-то площадь, а именно армянская церковь – это прямой путь к провокации. Это получается, что множество азербайджанцев-мусульман по вероисповеданию явятся митинговать к армянскому храму, на защиту которого выйдут христиане. Горячие головы есть по обе стороны баррикад, а там еще и науськивают из Баку. Думаю, что это неправильно. Нельзя трогать религию, нельзя делать церкви, мечети или синагоги местом для выяснения отношений и провокаций.

На месте армянской общины Израиля я бы обратился в полицию Израиля с просьбой запретить проведение митинга перед армянской церковью во избежание вспышки насилия на почве религиозной нетерпимости. Христиане и мусульмане не должны оказаться лицом к лицу для выяснения отношений, это уже не демократия, а прямой путь к хаосу.

Думаю, религиозные деятели в Израиле должны осудить выбор места для митинга. Если привлечь к вопросу например муфтия центральной мечети Тель-Авива-Яффо, было бы хорошо. Он очень разумный человек и хотя представляет арабов-суннитов, а митингующие это некая смесь азербайджанцев-шиитов с горскими евреями, но тем не менее его слово имело бы вес и уважение. Тем более, что Тель-Авив-Яффо всегда был символом мирного сосуществования евреев, мусульман и христиан. Нельзя допустить, чтобы бакинские активисты нарушили баланс и принесли в город религиозную ненависть.

Посоветовал бы израильским армянам быть морально готовыми к актам вандализма, попыткам разрисовать церковь свастиками или наоборот призывами к джихаду, всякими надписями на тему Ходжалы и Карабаха. Ну и нападения на активистов общины могут иметь место быть. Среди участников легко могут оказаться наркоманы и маргиналы. Все это имеет смысл донести до комиссариата полиции Тель-Авива. И еще установить (если это еще не сделано) камеры наблюдения ко всем армянским объектам в Израиле, где могут случиться акты вандализма: церкви, общинные центры, памятники, кладбища.

Кстати, митинг в Израиле азербайджанцы решили проводить 9 августа, в тот день, когда в дружеской Алиеву Белоруссии будут проходить выборы президента и мы знаем, что белорусский народ не примет сфальсифицированные результаты. Будет жарко и в Минске и в Тель-Авиве.
 
По всей видимости полиция Израиля уже осведомлена о готовящейся провокации со стороны кавказских шакалов, и будет действовать жестко для предотвращения уличных беспорядков. 


  Источник:FMG NEWS

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