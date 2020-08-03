Маргарита Симоньян окончательно потеряла голову | Позор нации

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян возобновила безосновательные и грязные нападки на народного и любимого в Армении и диаспоре премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Маргарита Симоньян окончательно потеряла голову, абсолютно оторвана от реальности. Как мы поняли, ее задача - очернить избранную более чем 80 процентами народа власть в Армении путём грязной лжи и безосновательных провокационных нападков.

Заказчиками данных провокаций являются свергнутая и отвергнутая в Армении власть в лице бывших преступников, имеющая большие связи и дружбу с этой особой. Криминально-олигархическая система Армении, яркими представителями которой являются сидящие на скамье подсудимых уже тысячи бывших чиновников от президентов до директоров школ, составляют один из важнейших друзей и соратников Маргариты Симоньян.

Позор Маргарите Симоньян!

t.me/reartsakh и ...

