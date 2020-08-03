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Маргарита Симоньян окончательно потеряла голову | Позор нации

 
 
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян возобновила безосновательные и грязные нападки на народного и любимого в Армении и диаспоре премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
 
Маргарита Симоньян окончательно потеряла голову, абсолютно оторвана от реальности. Как мы поняли, ее задача - очернить избранную более чем 80 процентами народа власть в Армении путём грязной лжи и безосновательных провокационных нападков.
 
Заказчиками данных провокаций являются свергнутая и отвергнутая в Армении власть в лице бывших преступников, имеющая большие связи и дружбу с этой особой. Криминально-олигархическая система Армении, яркими представителями которой являются  сидящие на скамье подсудимых уже тысячи бывших чиновников от президентов до директоров школ, составляют один из важнейших друзей и соратников Маргариты Симоньян.
 
Позор Маргарите Симоньян!
 
t.me/reartsakh и ...


  Источник:FMG NEWS

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