Убит Фуад Гахраманлы | Политические убийства



Как сообщает корреспондент TolishMedia из Баку , сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана убит активист Фуад Гахраманлы.



Согласно сообщению, член партии Народного фронта Азербайджана умер в тюрьме после избиений и пыток. Он был арестован после известной демонстрации в Баку 15 июля по обвинению в государственном перевороте.

Напомним, что ранее на WhatsApp оппозиционера поступали угрожающие месседжи с требованиями прекратить политическую деятельность, не публиковать посты в социальных сетях, в противном случае, ему угрожали «переломом костей», «плохими последствиями».



