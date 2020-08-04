Убит Фуад Гахраманлы | Политические убийства

Как сообщает корреспондент TolishMedia из Баку
, сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана убит активист Фуад Гахраманлы.
Согласно сообщению, член партии Народного фронта Азербайджана умер в тюрьме после избиений и пыток. Он был арестован после известной демонстрации в Баку
15 июля по обвинению в государственном перевороте.
Напомним, что ранее на WhatsApp оппозиционера поступали угрожающие месседжи с требованиями прекратить политическую деятельность, не публиковать посты в социальных сетях, в противном случае, ему угрожали «переломом костей», «плохими последствиями».