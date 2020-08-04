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Убит Фуад Гахраманлы | Политические убийства

 
Как сообщает корреспондент TolishMedia из Баку, сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана убит активист Фуад Гахраманлы.
 
Согласно сообщению, член партии Народного фронта Азербайджана умер в тюрьме после избиений и пыток. Он был арестован после известной демонстрации в Баку 15 июля по обвинению в государственном перевороте.
 
Напомним, что ранее на WhatsApp оппозиционера поступали угрожающие месседжи с требованиями прекратить политическую деятельность, не публиковать посты в социальных сетях, в противном случае, ему угрожали «переломом костей», «плохими последствиями».

  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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