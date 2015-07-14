 Washington Post жестко раскритиковал Ильхама Алиева

Как сообщает корреспондент TolishMedia, одно из ведущих американских изданий – Washington Post на днях опубликовало редакционную статью с резкой критикой политики Ильхама Алиева по подавлению оппозиции в стране.



В частни, в статье говорится: «Президент Азербайджана никогда не любил независимых журналистов и диссидентов. Февральские парламентские выборы были признаны международными наблюдателями лишенными реальной политической конкуренции.

Сейчас, в разгар пандемии, низких цен на нефть и напряженности в отношениях с Арменией, г-н Алиев неожиданно обнаружил у себя «пятую колонну», врагов в лице политической оппозиции и стал бросать их в тюрьму, угрожая уничтожить то, что осталось от независимых политических сил в Азербайджане.



Выступая перед нацией по случаю праздника Новруз в марте, Алиев сказал, что внутренние враги Азербайджана подрывают его изнутри.

«Враги, которые среди нас, эти антинациональные элементы, называющие себя оппозицией, предатели, которые получают деньги из-за границы. Их главная цель — уничтожить Выступая перед нацией по случаю праздника Новруз в марте, Алиев сказал, что внутренние враги Азербайджана подрывают его изнутри.«Враги, которые среди нас, эти антинациональные элементы, называющие себя оппозицией, предатели, которые получают деньги из-за границы. Их главная цель — уничтожить Азербайджан », — сказал он и добавил, что во время пандемии «изоляция представителей пятой колонны стала исторической необходимостью».



В ходе боевых действий 12-16 июля в Товузском районе между Азербайджаном и Арменией, с обеих сторон погибло полтора десятки военных, включая азербайджанского генерала.



14-15 июля в

В заявлении сказано, что на следующий день после митинга, он обрушился на крупнейшую оппозиционную партию — Народный фронт. При том, что лидер партии Али Керимли фактически высказался в поддержку армии, сказав: «Мы поддерживаем наше государство и армию». 14-15 июля в Баку начался митинг в поддержку армии и с требованием начала войны. Протестующие ненадолго ворвалась в здание парламента, а также опрокинули две полицейские машины. Алиев расценил этот протест, как предлог атаки на «пятую колонну».В заявлении сказано, что на следующий день после митинга, он обрушился на крупнейшую оппозиционную партию — Народный фронт. При том, что лидер партии Али Керимли фактически высказался в поддержку армии, сказав: «Мы поддерживаем наше государство и армию».



Тем не менее, Алиев заявил, что «нужно покончить с пятой колонной», пообещав наказать «грязных, коррумпированных лидеров, трусов и дезертиров», которые «хуже армян». После этого силы безопасности начали аресты членов ПНФА.

По различным данным, в эти дни было задержано около 120 человек, включая партийных лидеров и активистов.

Госдепартамент США 20 июля призвал Тем не менее, Алиев заявил, что «нужно покончить с пятой колонной», пообещав наказать «грязных, коррумпированных лидеров, трусов и дезертиров», которые «хуже армян». После этого силы безопасности начали аресты членов ПНФА.По различным данным, в эти дни было задержано около 120 человек, включая партийных лидеров и активистов.Госдепартамент США 20 июля призвал Азербайджан не использовать пандемию для подавления гражданского общества и оппозиции. На это МИД Азербайджана ответил комментарием о протестах в США по поводу расового неравенства:



«В этой ситуации мы не можем понять, что беспокоит Госдепартамент США и почему?

«Позвольте нам объяснить. В США протесты являются источником жизнеспособной демократии, которая имеет свои проблемы, но гарантирует право на свободу слова и собраний, включая право критиковать президента.



Использование г-ном Алиевым железного кулака для уничтожения своих критиков противоречит демократии, поэтому все должны беспокоиться об этом скромном тиране», — сказано в заключении статьи.

