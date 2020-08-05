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Потрясен новостями о взрыве в Бейруте. | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

 
"Потрясен новостями о взрыве в Бейруте. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы выражаем солидарность и поддержку братскому народу Ливана”.
 
В результате взрыва в порту Бейрута в армянонаселенных районах, как и во всем Бейруте, произошли  масштабные разрушения, повреждены здания, церкви, университет Айказян. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

На данный момент имеется информация о гибели троих армян и ранении примерно 100 армян. Но цифры, к сожалению, могут вырасти, поскольку большое число пропавших без вести, отметила пресс-секретарь МИД. В настоящее время рассматривается вопрос оказания помощи братскому народу Ливана.
 
Ранее сообщалось о том, что генеральный секретарь ливанской партии «Катаеб» Низар Наджарян скончался от ран, полученных во время взрыва в порту Бейрута. Ливанские СМИ сообщили о гибели молодой медсестры, армянки Джесики Безджян, под завалом больницы. 



  Источник:FMG NEWS

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