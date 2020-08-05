В парламенте Украины предложили повысить прожиточный минимум

Скоро в парламенте Украины будет зарегистрирован законопроект о повышении прожиточного минимума. Он был разработан главой комитета Верховной Рады по соцполитике Галиной Третьяковой. В рамках данного процесса также предусматривается снижение налоговой нагрузки на работающих граждан. Об этом 4 августа сообщило ИА «Укринформ».

Депутат отметила, что прожиточный минимум для пенсий и соцвыплат сегодня уменьшен больше чем в 2 раза. По её словам, размер пособий был «искусственно занижен» правительством ещё в 2014–2016 годах.

Третьякова добавила, что ввиду низкого прожиточного минимума возникает проблема с его налогообложением.

Напомним, что в парламенте 3 июля был зарегистрирован законопроект, который подразумевает не облагать налогами первые 114,49 доллара (4000 гривен) дохода лиц с зарплатой меньше 252,86 доллара (7000 гривен) на период карантина.

С июля в Украине был увеличен прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц он составил 79,36 доллара (2197 гривен), а для лиц, не способных работать — 61,84 доллара (1712 гривен).

Ранее, 19 июля, Третьякова заявила, что недовольна своей зарплатой. По её словам, в среднем депутаты получают по 1531,8 доллара (42 тысячи гривен). Она отметила, что этого недостаточно для нормальной жизни.