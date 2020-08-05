 
  • 23:30 – Самвел Карапетян окажет помощь армянам Бейрута 
  • 10:00 – Washington Post жестко раскритиковал Ильхама Алиева 
  • 23:30 – Самвел Карапетян окажет помощь армянам Бейрута 
  • 23:30 – Самвел Карапетян окажет помощь армянам Бейрута 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 15:48 – Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж 

В парламенте Украины предложили повысить прожиточный минимум

  • 05.08.2020, 22:50,
  • В Мире + Европа » Украина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В парламенте Украины предложили повысить прожиточный минимумСкоро в парламенте Украины будет зарегистрирован законопроект о повышении прожиточного минимума. Он был разработан главой комитета Верховной Рады по соцполитике Галиной Третьяковой. В рамках данного процесса также предусматривается снижение налоговой нагрузки на работающих граждан. Об этом 4 августа сообщило ИА «Укринформ».

Депутат отметила, что прожиточный минимум для пенсий и соцвыплат сегодня уменьшен больше чем в 2 раза. По её словам, размер пособий был «искусственно занижен» правительством ещё в 2014–2016 годах.

Третьякова добавила, что ввиду низкого прожиточного минимума возникает проблема с его налогообложением.

Напомним, что в парламенте 3 июля был зарегистрирован законопроект, который подразумевает не облагать налогами первые 114,49 доллара (4000 гривен) дохода лиц с зарплатой меньше 252,86 доллара (7000 гривен) на период карантина.

С июля в Украине был увеличен прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц он составил 79,36 доллара (2197 гривен), а для лиц, не способных работать — 61,84 доллара (1712 гривен).

Ранее, 19 июля, Третьякова заявила, что недовольна своей зарплатой. По её словам, в среднем депутаты получают по 1531,8 доллара (42 тысячи гривен). Она отметила, что этого недостаточно для нормальной жизни.





  •   Просмотров Сегодня: 23


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Украине повысят минимальную зарплату и соцвыплаты
    » Звание «Мать-героиня» получили 678 украинок
    » Председатель Верховной Рады заявил о необходимости доработки законопроекта о медиа
    » Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц
    » В школах Армении установят гарантированный минимум учительской зарплаты
    » Министр здравоохранения поддерживает пересмотр методики расчета прожиточного минимума
    » В парламенте зарегистрирован законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
    » В ЕАО самый низкий прожиточный минимум пенсионеров на Дальнем Востоке
    » Алтайским пенсионерам подняли прожиточный минимум
    » С.Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров до 11,4 тыс. руб. в 2016 г.
    » Медведев поднял прожиточный минимум
    » В Раде пообещали, что все учебники для школьников будут бесплатными
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    На автобусах из России едут на родину около 2500 граждан Киргизии

    • 23:59
    • 26
    • 0

    Беларусь нельзя делить на своих и чужих

    • 23:41
    • 34
    • 0

    Самвел Карапетян окажет помощь армянам Бейрута

    • 23:30
    • 38
    • 0

    Учёные Казахстана испытали на себе вакцину от коронавируса

    • 22:54
    • 28
    • 0

    В парламенте Украины предложили повысить прожиточный минимум

    • 22:50
    • 26
    • 0

    Мы окажем поддержку Ливану | Никол Пашинян

    • 22:46
    • 30
    • 0

    Республика Арцах готова принять 100-150 ливанско-армянских семей

    • 22:37
    • 30
    • 0

    Число погибших армян в Бейруте достигло шести

    • 20:07
    • 38
    • 0

    Экспорт туркменских нефтепродуктов в Грузию вырос в 2 раза

    • 19:04
    • 35
    • 0

    В Арцахе строится крупный завод

    • 11:32
    • 65
    • 0

    Потрясен новостями о взрыве в Бейруте. | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 11:24
    • 52
    • 0

    Washington Post жестко раскритиковал Ильхама Алиева

    • 10:00
    • 83
    • 0

    Убит Фуад Гахраманлы | Политические убийства

    • 09:00
    • 84
    • 0

    Взгляды двух армянских республик никогда не были такими гармоничными | Араик Арутюнян

    • 23:04
    • 79
    • 0

    Премьер-министр направил послание езидской общине Армении

    • 21:10
    • 90
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59327
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55120
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48856
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44643
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 44227
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38407
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36932
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35138
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33011
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31643
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25797
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24246
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24144
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24114
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22239
    • 0

    Самвел Карапетян окажет помощь армянам Бейрута

    • 23:30
    • 38
    • 0

    Мы окажем поддержку Ливану | Никол Пашинян

    • 22:46
    • 30
    • 0

    Республика Арцах готова принять 100-150 ливанско-армянских семей

    • 22:37
    • 30
    • 0

    Учёные Казахстана испытали на себе вакцину от коронавируса

    • 22:54
    • 28
    • 0

    На автобусах из России едут на родину около 2500 граждан Киргизии

    • 23:59
    • 26
    • 0

    Беларусь нельзя делить на своих и чужих

    • 23:41
    • 34
    • 0

    Экспорт туркменских нефтепродуктов в Грузию вырос в 2 раза

    • 19:04
    • 35
    • 0

    Число погибших армян в Бейруте достигло шести

    • 20:07
    • 38
    • 0

    В парламенте Украины предложили повысить прожиточный минимум

    • 22:50
    • 26
    • 0

    В Арцахе строится крупный завод

    • 11:32
    • 65
    • 0

    Потрясен новостями о взрыве в Бейруте. | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 11:24
    • 52
    • 0

    Washington Post жестко раскритиковал Ильхама Алиева

    • 10:00
    • 83
    • 0

    Убит Фуад Гахраманлы | Политические убийства

    • 09:00
    • 84
    • 0

    Взгляды двух армянских республик никогда не были такими гармоничными | Араик Арутюнян

    • 23:04
    • 79
    • 0

    Премьер-министр направил послание езидской общине Армении

    • 21:10
    • 90
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА