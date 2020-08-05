Число погибших армян в Бейруте достигло шести

В результате взрыва в Бейруте число погибших армян на данный момент составляет шесть, об этом 5 августа сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на

Подчёркивается, что внешнеполитическое ведомство Армении сформировало рабочую группу для координации адресной поддержки Ливана.

– Посольство Армении в Ливане постоянно поддерживает контакты с местными органами для оценки потребностей ливанской стороны и поддержки, – говорится в сообщении представителя МИД

Также она добавила, что эти цифры, к сожалению, могут вырасти, поскольку много без вести пропавших. Кроме того, мощный взрыв прогремел вблизи армянонаселённых кварталов.

– Разрушены дома, повреждены церкви. Повреждение получил также (армянский) университет «Айказян». В данный момент у нас есть информация об около 100 раненых армянах, – написала Нагдалян.

Важно отметить, что в Ливане проживает около 200 тыс. армян, в основном в столице средиземноморской страны, а также городах Антилиас и Бурдж Хаммуд.

Напомним, что в Бейруте 4 августа произошёл сильный взрыв в районе морского порта. По последним данным, в результате взрыва погибли свыше 100 человек, более 4 тыс. жителей пострадали.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб поручил расследовать причины взрыва и завершить расследование за пять дней, а также незамедлительно привлечь виновных к ответственности.

По данным местных властей, причиной взрыва стало «детонация» 2,7 тонн находившейся на портовых складах аммиачной селитры. В Ливане объявлен траур, а в самом городе на 14 дней ввели режим ЧП.