Экспорт туркменских нефтепродуктов в Грузию вырос в 2 раза

В 2020 году наблюдается рост экспорта туркменского топлива грузинским партнёрам. Как отмечает Союз импортёров нефтепродуктов Грузии, с начала 2020 года почти в 2 раза вырос экспорт авиационного керосина из Туркменистана. Об этом передаёт туркменское издание Nebit-gaz.

Как отметили в Союзе импортёров, за первое полугодие 2020 года отправлено 22,9 тыс. тонн самолётного топлива. Это почти 80 процентов от всего грузинского импорта авиационного керосина.

— Туркменистан также входит в четвёрку основных поставщиков на грузинский рынок бензина и дизтоплива. За 6 месяцев текущего года в Центральноазиатской стране было закуплено более 50 тыс. тонн данной продукции. Это почти на 8 тыс. тонн больше, чем за определённый период предыдущего года, — пишет источник.

Стоит отметить, в феврале 2020 года грузинские и азербайджанские компании договорились о сезонной транзитной перевозке туркменских нефтепродуктов по сниженным тарифам, которые будут действовать по ноябрь. В 2019 году было транспортировано более 360 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из Туркменистана.

Напомним, 24 июня в ходе видеоконференцсвязи председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Довран Худайбердыев и глава диппредставительства Грузии в Туркменистане Мамука Мурджикнели договорились о расширении связи в торгово-экономической сфере.

Добавим, одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества является сфера транспорта. Выгодное географическое положение двух государств и общность интересов обуславливают благоприятные предпосылки для эффективного увеличения совместных усилий по созданию мультимодальных транспортных коридоров с задействованием потенциалов Каспийского и Черноморского регионов.