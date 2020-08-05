Беларусь нельзя делить на своих и чужих

В Минске в рамках проекта Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) и БЕЛТА — «Экспертная звезда», 5 августа состоялся диалог, посвященный тезисам из Послания президента народу и Национальному собранию. Депутат палаты представителей парламента Белоруссии Валерий Воронецкий, был участником беседы, в ходе неё он заявил, что люди, которые делят белорусов на своих и чужих, разрывают страну. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Воронецкий, поясняя свою реплику, отметил, что из речи президент выделил наиглавнейшие тезисы. Один из них о том, что «те кто делит белорусский народ на своих и чужих, разрывают страну». Депутат подчеркнул, что президент призывает к многообразию идеологий и подходов, но сугубо с позиции того, что всё это будет служить на благо народу.

Парламентарий дополнил, сообщив, что белорусский народ свою страну никому не отдаст. Это их родной дом, и они будут бороться за него, создавать в нём идеальные условия, и никому со стороны, не дано сюда вмешиваться, подчеркнул депутат.

Ещё одним значимым тезисом президента, стало то, что белорусский язык служит фундаментом независимости. Смысл этого в том, что без понимания белорусской культуры, традиций, которые оставили наши деды трудно строить достойное будущее, пояснил Воронецкий.