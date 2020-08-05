На автобусах из России едут на родину около 2500 граждан Киргизии

Министерство иностранных дел Киргизии 4 августа сообщило о том, что во исполнение поручения президента и правительства страны в рамках проводимой работы по возвращению граждан на родину, между внешнеполитическими ведомствами Киргизии и Казахстана была достигнута договорённость о предоставлении очередного транзита по территории Казахстана для вывоза кыргызстанцев из России. На данный момент, в Киргизию едут две колонны автобусов с гражданами республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

МИД Кыргызстана убедительно призывает граждан, которые находятся на территории Росси не следовать в сторону российско-казахстанской госграницы до её открытия.

Отмечено, что с целью недопущения большого скопления кыргызстанцев на пограничных пунктах российско-казахстанской границы, во время распространения эпидемии коронавируса, увеличено количество спецрейсов из России в Киргизию, которые вылетают из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

Напомним, что Кыргызстан приостановил авиасообщения с другими государствами на фоне распространения пандемической инфекции коронавируса по всему миру.