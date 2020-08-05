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Учёные Казахстана испытали на себе вакцину от коронавируса

Учёные Казахстана испытали на себе вакцину от коронавирусаЧлены учёного актива НИИ проблем биологической безопасности (НИИПББ) решились ввести в себя вакцину от коронавируса, которую разработали сами. Об этом 4 августа сообщило агентство КАЗИНФОРМ.

Вакцинация учёным была проведена 26 июля в самом НИИ. Специалистам учреждения, были введены инъекции собственной инактивированной вакцины «QazCovid-in» Группу добровольцев возглавила гендиректор института Кунсулу Закарья. После наблюдения, к ней присоединились ещё несколько разработчиков, таким образом, вакцину вкололи семерым учёным.

В НИИ дали разъяснение, что такой подход был необходим для защиты научных сотрудников, занятых в исследовании. Учёные резюмируя свой шаг, объяснили, что вакцинация собственным исследовательским продуктом, не что иное, как негласный научный стандарт. Разработчику проще ощущать воздействие препарата через свой организм, а также принять на себя ответственность, гарантируя безопасность последующих добровольцев в период клинических испытаний.

Весь отрезок времени до 4 августа, испытуемых держали под наблюдением. Их состояние оценивается, как клинически здоровое, что доказывает безвредность вакцины. В ходе изучения анализов, в сыворотке крови определён уровень антител. Напомним, что доклинические испытания продлятся до 20 августа.

Клинические тесты после согласования с минздравом, планируется начать в сентябре на базе городской клиники Алматы. Сообщается, что уже нашлось 44 добровольца.





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