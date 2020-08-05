Республика Арцах
готова принять 100-150 ливанско-армянских семей
В телефонном разговоре с Католикосом Великого Дома Киликии Арамом I президент Араик Арутюнян сообщил, что Арцах
готов принять ливанских армян. Он отметил, что речь идет о 100-150 семьях.
Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян:
«Это не новость, это не обусловлено данным случаем. Это намерение было и в прошлом, из-за сложной социально-экономической ситуацией в Ливане. Но уже после этого взрыва, президент пообщался с Арамом I и выразил готовность как в плане приема семей, так и в реализации различных программ поддержки. Другими словами, сегодня Арцах
готов всеми силами помочь ливанским армянам, братскому народу Ливана».
* t.me/reartsakh