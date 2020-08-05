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Мы окажем поддержку Ливану | Никол Пашинян

 Мы окажем поддержку Ливану | Никол Пашинян
«Несколько минут назад я провел телефонный разговор с президентом Ливана Мишелем Ауном.
Выражая поддержку и соболезнования в связи со вчерашним взрывом и жертвами, я предложил помощь братскому народу Ливана.
Правительство Ливана сейчас проводит оценку нужд и в результате оценки правительство Армении примет необходимые решения»: Никол Пашинян.
 
Армянские миротворцы, осуществляющие миссию в Ливане в рамках миссии ООН "Временные силы Организации объединенных наций в Ливане” (UNIFIL), были вне опасности во время вчерашнего взрыва в Бейруте, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
 
Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении. Президент поинтересовался подробностями произошедшего накануне в Бейруте мощного взрыва, выразил свою глубокую озабоченность в связи с создавшейся ситуацией.
Президент Саркисян выразил обеспокоенность и по поводу пострадавших от взрыва в армянском квартале Бурдж Хамуд, ущерба, нанесенного собору и положения наших соотечественников Ливана. Президент Армении выразил соболезнование Верховному Патриарху в связи с человеческими жертвами, в числе которых и наши соотечественники. Нашим соотечественникам, раненным в результате взрыва, он  пожелал скорейшего выздоровления. Выразив свою поддержку Католикосу Великого Дома Киликийского и в его лице всей армянской колонии Ливана, президент Саркисян подтвердил свою готовность оказать содействие.

Президент выразил уверенность, что ливанские армяне, прошедшие через многочисленные испытания и преодолевшие их, вместе со всем дружественным народом Ливана смогут преодолеть и это тяжелое испытание.
 
Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 5 августа направил соболезнование президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну, выразив свою глубокую боль в связи с произошедшим в Бейруте сильным взрывом, ставшим причиной невинных человеческих жертв, многочисленных раненных и разрушений. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.
Его Святейшество передал свои соболезнования и Государственному совету Ливана, семьям и родным невинных жертв и всему ливанскому народу, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим от взрыва.

"Наше пожелание, чтобы боголюбивый народ Ливана преодолел существующие трудности и продолжил течение своей мирной и созидательной жизни”, - отметил Верховный Патриарх.



  Источник:FMG NEWS

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