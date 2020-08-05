 Мы окажем поддержку Ливану | Никол Пашинян



Выражая поддержку и соболезнования в связи со вчерашним взрывом и жертвами, я предложил помощь братскому народу Ливана.

Правительство Ливана сейчас проводит оценку нужд и в результате оценки правительство Армении примет необходимые решения»: «Несколько минут назад я провел телефонный разговор с президентом Ливана Мишелем Ауном.Выражая поддержку и соболезнования в связи со вчерашним взрывом и жертвами, я предложил помощь братскому народу Ливана.Правительство Ливана сейчас проводит оценку нужд и в результате оценки правительство Армении примет необходимые решения»: Никол Пашинян

Армянские миротворцы, осуществляющие миссию в Ливане в рамках миссии ООН "Временные силы Организации объединенных наций в Ливане” (UNIFIL), были вне опасности во время вчерашнего взрыва в Бейруте, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении. Президент поинтересовался подробностями произошедшего накануне в Бейруте мощного взрыва, выразил свою глубокую озабоченность в связи с создавшейся ситуацией.

Президент Саркисян выразил обеспокоенность и по поводу пострадавших от взрыва в армянском квартале Бурдж Хамуд, ущерба, нанесенного собору и положения наших соотечественников Ливана. Президент Армении выразил соболезнование Верховному Патриарху в связи с человеческими жертвами, в числе которых и наши соотечественники. Нашим соотечественникам, раненным в результате взрыва, он пожелал скорейшего выздоровления. Выразив свою поддержку Католикосу Великого Дома Киликийского и в его лице всей армянской колонии Ливана, президент Саркисян подтвердил свою готовность оказать содействие.



Президент выразил уверенность, что ливанские армяне, прошедшие через многочисленные испытания и преодолевшие их, вместе со всем дружественным народом Ливана смогут преодолеть и это тяжелое испытание.



Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 5 августа направил соболезнование президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну, выразив свою глубокую боль в связи с произошедшим в Бейруте сильным взрывом, ставшим причиной невинных человеческих жертв, многочисленных раненных и разрушений. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.

Его Святейшество передал свои соболезнования и Государственному совету Ливана, семьям и родным невинных жертв и всему ливанскому народу, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим от взрыва.



"Наше пожелание, чтобы боголюбивый народ Ливана преодолел существующие трудности и продолжил течение своей мирной и созидательной жизни”, - отметил Верховный Патриарх.



