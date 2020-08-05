Согласно пресс-релизу, по инициативе Карапетяна благотворительный фонд "Ташир" выделит $200 тыс. на восстановление армянской церкви Святого Геворка в Бейруте, которая получила повреждения во время взрыва 4 августа. Адресная помощь будет оказана также семьям погибших армян, каждой из которых будет выделено по $10 тыс.

Президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян окажет помощь армянам Бейрута и поможет восстановить поврежденную в результате взрыва церковь, сообщает пресс-служба ГК "Ташир".