Президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян окажет помощь армянам Бейрута и поможет восстановить поврежденную в результате взрыва церковь, сообщает пресс-служба ГК "Ташир".
Согласно пресс-релизу, по инициативе Карапетяна благотворительный фонд "Ташир" выделит $200 тыс. на восстановление армянской церкви Святого Геворка в Бейруте, которая получила повреждения во время взрыва 4 августа. Адресная помощь будет оказана также семьям погибших армян, каждой из которых будет выделено по $10 тыс.
Источник:FMG NEWS
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