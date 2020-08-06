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В Республике Арцах осуществляется стратегически важный проект |воды Сарсанга будут перемещены


«С целью развития сельскохозяйственной сферы будут осуществлены крупномасштабные капитальные инвестиции в проект по перемещению вод Сарсангского водохранилища, которая по своей стратегической значимости может стать "Проектом века", поскольку при стабильном увеличении орошаемых территорий в несколько раз увеличатся объемы валового сбора урожая сельскохозяйственных культур.
 
В процессе реализации комплексной оросительной программы необходимо также рассмотреть вариант артезианских колодцев, при этом, что все работы должны быть начаты лишь после проведения фундаментальных исследований».

* t.me/reartsakh


  Источник:FMG NEWS

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