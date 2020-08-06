В Республике Арцах осуществляется стратегически важный проект |воды Сарсанга будут перемещены



«С целью развития сельскохозяйственной сферы будут осуществлены крупномасштабные капитальные инвестиции в проект по перемещению вод Сарсангского водохранилища, которая по своей стратегической значимости может стать "Проектом века", поскольку при стабильном увеличении орошаемых территорий в несколько раз увеличатся объемы валового сбора урожая сельскохозяйственных культур.

В процессе реализации комплексной оросительной программы необходимо также рассмотреть вариант артезианских колодцев, при этом, что все работы должны быть начаты лишь после проведения фундаментальных исследований».



* t.me/reartsakh

