В Республике Арцах осуществляется стратегически важный проект |воды Сарсанга будут перемещены
Источник:FMG NEWS
«С целью развития сельскохозяйственной сферы будут осуществлены крупномасштабные капитальные инвестиции в проект по перемещению вод Сарсангского водохранилища, которая по своей стратегической значимости может стать "Проектом века", поскольку при стабильном увеличении орошаемых территорий в несколько раз увеличатся объемы валового сбора урожая сельскохозяйственных культур.
В процессе реализации комплексной оросительной программы необходимо также рассмотреть вариант артезианских колодцев, при этом, что все работы должны быть начаты лишь после проведения фундаментальных исследований».
* t.me/reartsakh
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