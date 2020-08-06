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Китай инвестирует 15 млрд. долларов в строительство «Умного города» в Армении | договор подписан

Умный научный город в Армении
Китай в течение 15 лет инвестирует 10-15 млрд. долларов в строительство «Умного города» в Армении. Соответствующее соглашение 6 августа подписано между Академией наук Китая, китайскими строительными корпорациями, банками Китая с одной стороны и Агентством реконструкции и развития Армении «АДКАРС» с другой.

«Умный город» – населенный  пункт нового поколения, все системы которого управляются инновационными технологиями, обеспечивающими самый высокий уровень жизни населения.
 
Умный научный город в Армении

В армяно-китайском городе с населением около 15 тысяч человек будут созданы совместные компании, занимающиеся  научными инновациями, а также созданием и развитием новейших технологий, в частности, искусственного интеллекта, формированием «умного» сельского хозяйства, медицины, туризма, банковской системы.
Работы по проектированию города планируется начать в 2021 году.
Программа реализуется в рамках китайского проекта «Один пояс, один путь».



  Источник:FMG NEWS

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