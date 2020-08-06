Китай инвестирует 15 млрд. долларов в строительство «Умного города» в Армении | договор подписан

Китай в течение 15 лет инвестирует 10-15 млрд. долларов в строительство «Умного города» в Армении. Соответствующее соглашение 6 августа подписано между Академией наук Китая, китайскими строительными корпорациями, банками Китая с одной стороны и Агентством реконструкции и развития Армении «АДКАРС» с другой.



«Умный город» – населенный пункт нового поколения, все системы которого управляются инновационными технологиями, обеспечивающими самый высокий уровень жизни населения.

