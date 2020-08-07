Кудряц назвал причины негативного отчёта об образовании в Таджикистане

Независимый эксперт Евгений Кудряц 7 августа рассказал корреспонденту CentralAsia.news о причинах негативного отчёта Госинспекции по контролю качества образования при правительстве Узбекистана о качестве обучения в ряде вузов Таджикистана. Он отметил, что представленный доклад основан на некорректной оценке и страхе конкуренции. При этом Кудряц добавил, что проблемы в соответствующем направлении всё же есть.

Международный обозреватель сделал акцент на том, что отчёт узбекских специалистов не является «готовым вариантом». По его словам, нельзя оценивать эффективность высшего образования без анализа начального и среднего образования. Эта сфера требует комплексного подхода, добавил эксперт.

Среди основных проблем образования в Таджикистане Кудряц назвал низкие зарплаты преподавателей и малую исследовательскую активность. Он также отметил, что в Таджикистане не произошло окончательной смены поколений среди профессорско-преподавательского состава вузов. Старые педагоги, по его мнению, мыслят устаревшими категориями.

Кудряц также подчеркнул, что узбекская сторона испугалась конкуренции, ведь в последнее время многие выпускники школ в Узбекистане едут учиться в вузы Таджикистана. Это, по его словам, связано с отставанием страны по качеству образования от соседей в Центральной Азии.

Напомним, что в июле министр образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуф Имомзода раскритиковал заявление узбекских специалистов о низком качестве образования в Таджикистане. Он отметил, что при анализе ситуации учитывалась работа только старых таджикских вузов, которые были основаны в трудные для страны времена.