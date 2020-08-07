Президент Украины совершил рабочую поездку в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа совершил рабочую поездку в Донецкий регион. Там он отдал дань погибшим в районе проведения операции объединённых сил (ООС), вручил награды военным и провёл пресс-брифинг относительно текущей ситуации в Донбассе. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе главы государства.

Зеленский отметил, что для него честь принять участие в открытии памятника военнослужащим, добровольцам и волонтёрам, которые погибли в ходе боевых действий в Донецкой области. Он также вручил государственные награды "За мужество" защитникам страны, которые служат в зоне проведения ООС.

В ходе общения с журналистами президент сказал, что Украина делает всё возможное для сохранения тишины в Донбассе. При этом он добавил, что в этом вопросе всё зависит не только от одной страны.

В рамках брифинга он заявил, что первый президент Украины Леонид Кравчук, который был назначен главой делегации страны в ТКГ, является мудрым человеком.

Напомним, что с 27 июля на территории Донецкого региона введён режим тишины на основе договорённостей между Украиной, РФ и ОБСЕ. За день до прекращения огня в Донбассе Зеленский и президент РФ Владимир Путин обсудили итоги выполнения соглашений в рамках Нормандского саммита.