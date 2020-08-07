В Туркменистане наращивают производство одноразовых медицинских масок

На Ашхабадском предприятии по производству медицинской ваты и косметических ватных средств займутся пошивом одноразовых медицинских масок. В настоящее время на предприятии завершаются пусконаладочные работы на автоматической линии по выпуску средств защиты органов дыхания. Об этом 6 августа сообщило информагентство «Туркменистан — Золотой век».

Новая линия позволит выпускать более ста защитных средств в минуту. В качестве сырья будет использоваться нетканый материал спанбонд местного производства.

Стоит отметить, в феврале 2020 года КНР закупила в Туркменистане 1 млн медицинских защитных масок на сумму $200 тыс. Трёхслойные одноразовые маски (с фиксатором) были произведены на предприятиях минздрава республики.

В Туркменистане медицинские маски также выпускаются в ашхабадской швейной фабрике Bahar и марыйской швейной фабрике Ýeňiş.

Марыйская фабрика производит 10 тыс. масок в сутки. Они шьются из трёхслойной хлопчатобумажной ткани, в них удобно и комфортно дышится. Такие маски можно носить несколько раз. Чтобы уничтожить, все бактерии, после стирки маски пропаривают утюгом.

Напомним, в Академии наук Туркменистана в ходе ряда лабораторных исследований учёные доказали эффективность ношения многоразовых масок, как защиты от пыли и различных вирусов. В лабораториях изучались двухслойные образцы, изготовленные из трикотажа и тяжёлой фланели.

Добавим, Минздравмедпром республики 12 июля призвал граждан страны регулярно использовать средства индивидуальной защиты. По словам специалистов, использование медицинских масок защитит дыхательную систему от различных вирусов, которые могут переноситься с воздухом.