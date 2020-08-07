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В Казахстане от коронавируса вакцинируют сразу более 2 миллионов человек

  • 07.08.2020, 14:10,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Казахстане от коронавируса вакцинируют сразу более 2 миллионов человекОфициальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов 6 августа обнародовал информацию о том, что вакцину от коронавируса, совершенно бесплатно введут 2 миллионам 182 тысячам гражданам страны.

Согласно ориентировочным показателям, первая массовая вакцинация в республике будет проведена адресно. В рядах лиц, кто получит инъекцию люди из категории риска, то есть, страдающие хроническими заболеваниями, жители страны, перешагнувшие 65-летний рубеж, у которых недуги в сердечно-сосудистой области, сахарный диабет и граждане с хронической болезнью лёгких. 

Также, в обязательном порядке, будут вакцинированы сотрудники медицинского фронта. В Казахстане, разработка вакцины от коронавируса находится в руках научной команды НИИ проблем биобезопасности (НИИПББ). В настоящее время, успешно проходит испытание вакцины на организме человека. Несколько ученых, активистов коллектива института, во главе с гендиректором Кунсулой Закарья тестируют воздействия препарата, через призму своих личных физиологических показателей.

Напомним, что казахстанская вакцина НИИПББ, зарегистрирована в ВОЗ и соответствует требованиям государственной фармакопеи РК. 

Багдат Коджахметов также сообщил, что Казахстан вошёл в программу COVAX Facility, действующей на базе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, ВОЗ и других крупных мировых производителей вакцин.





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