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Пригожин предложил Госдепу США приобрести у него информацию о вмешательстве в выборы

  • 07.08.2020, 16:20,
  • В Мире + Европа
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Пригожин предложил Госдепу США приобрести у него информацию о вмешательстве в выборыГоссекретарь США Майк Помпео предложил заплатить 10 миллионов долларов за данные о людях, которые могли влиять на президентские выборы в Штатах. Деньги выделяются по специальной программе «Награда за справедливость». Издание «Страна Советов» обратилось к предпринимателю Евгению Пригожину за комментарием.

В своем ответе СМИ бизнесмен обратился к Госдепу США, подчеркнув, что во время кризиса это весьма актуальное предложение. Пригожин заявил, что не против предоставить американцам данные о 15 людях, которые могли вмешиваться в выборы президента США. 

«За это я хочу получить 15 раз по 10 миллионов долларов. Но зная склонность американцев к обману, прошу перевести мне предоплату на личный банковский счет, с которого предварительно нужно будет снять санкции, чтобы деньги дошли», - заявил Пригожин. 

Бизнесмен также сообщил, что каждый из известных ему людей может назвать еще по 15 человек, причастных к вмешательству в дела США. Пригожин предложил Госдепу заплатить ему еще и за сведения об этих людях, облегчив тем самым американцам их расследование. Он объяснил, что для США это очень выгодно, ведь им не нужно будет утруждаться, снимая свои санкции еще и с них. 

Предприниматель подсчитал, что таким образом Госдеп будет ему должен 2,4 миллиарда долларов. Как только деньги будут на счету Пригожина, можно будет начинать разговор. Бизнесмен подчеркнул, что ему нравится общаться с деловыми людьми.

Пригожин предложил Госдепу США приобрести у него информацию о вмешательстве в выборыНесмотря на то, что расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, потерпело фиаско, американцы снова решили заняться поисками доказательств, что РФ якобы вмешивалась во внутренние дела Штатов. Ранее на провальное расследование было потрачено 30 миллионов долларов налогоплательщиков. После неудачи спецпрокурору пришлось покинуть свой пост и отправиться в отставку. 





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