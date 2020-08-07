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Бердымухамедов выразил соболезнования народу Ливана

  • 07.08.2020, 10:47,
  • В Мире + Европа
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Бердымухамедов выразил соболезнования народу ЛиванаТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов выразил глубокие соболезнования президенту Ливану Мишелю Ауну в связи с произошедшим в морском порту Бейрута взрывом, приведшим к человеческим жертвам, увечьям и масштабным разрушениям. Об этом 5 августа сообщает «TDH».

– От имени народа и правительства страны, а также от себя лично прошу передать слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, – сказал Бердымухамедов.

По последним данным, в результате мощного взрыва 4 августа в порту города Бейрут, погибли 137 человек, свыше 5 тыс. человек пострадали. Десятки граждан числиться пропавшими. Взрыв уничтожил большую часть порта и несколько кварталов столицы были разрушены.

Сообщается, что в порту взорвалось около 3 тыс. тонн аммиачной селитры. Данный груз ливанские власти конфисковали за долги в 2014-15 годах.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд допустил увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд. Ранее он оценивал его в $3–5 млрд.





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