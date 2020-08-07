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Россия намерена бесплатно предоставить Молдове несколько десятков тысяч тонн дизельного топлива

  • 07.08.2020, 12:46,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Россия намерена бесплатно предоставить Молдове несколько десятков тысяч тонн дизельного топливаГлава государства Молдова Игорь Додон 5 августа во время своей рабочей поездки в Россию провёл встречу с заместителем главы администрации президента России, президентским спецпредставителям по торгово-экономическим отношениям Дмитрием Козаком. В ходе беседы, молдавский лидер договорился о возможности безвозмездного предоставления Россией гуманитарной поддержки в виде дизельного топлива для поддержки сельхозпроизводителей Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

В контексте обсуждения широкого круга вопросов, которые касаются двусторонних отношений между двумя странами, официальные лица договорились о том, что в октябре 2020 года в столице Молдавии состоится очередное заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во время заседания планируется подписание нескольких важных двусторонних соглашений.

Также, стороны высоко оценили динамику экспорта молдавских товаров на рынок России после того, как российское правительство продлило срок беспошлинного ввоза ряда товаров из Молдовы.





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