Президент Белоруссии поручил всесторонне обезопасить процесс своих выборов

Глава Беларуси Александр Лукашенко 6 августа созвал на совещание руководство госорганов и силовых блоков республики. Темой собрания в верхах страны, стали вопросы обеспечения полной безопасности во всенародном процессе выборов президента. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства.

Открыв совещание, президент объявил, что процедура выборов уже началась досрочным голосованием. Лукашенко отметил, что как подсказывает солидный опыт, необходимо дополнительно оценить общую ситуацию, и при надобности подключить резервные механизмы и силы для обеспечения безопасности на предстоящий судьбоносный для Беларуси отрезок времени.

Президент сказал, что обстановка всем хорошо известна, поэтому углубляться в детализацию будет излишним. В этом ключе, он попросил руководителей ведомств, при наличии новых моментов или малейших сомнений, сразу же докладывать и оперативно вносить дельные предложения.

Белорусский лидер вторично и серьёзно напутствовал органы МВД и генпрокуратуры, привлечь к законной ответственности, всех тех, кто оскорблял государственных работников, военных, представителей избиркомов и местных властей. Президент заявил, что в стране достаточно ресурсов, чтобы защитить служителей государства, которые сегодня, практически безвозмездно работают на страну.

В рамках совещания, Александр Лукашенко дал поручение пригласить в Беларусь, генеральных прокуроров Российской Федерации и Украины, для выяснения обстоятельств по делу о задержании бойцов иностранной ЧВК.